Avrupa'da panik: Trump, Putin ile kıtayı devre dışı bırakan bir "çifte anlaşma" hazırlıyor
Avrupalı liderlerin Rusya'yı uluslararası izolasyonda tutma konusundaki uzun yıllara dayanan çabaları, Beyaz Saray'ın küresel güvenlik sistemini kökten yeniden yapılandırmayı amaçlayan pragmatik politikası karşısında ciddi bir engelle karşılaştı. İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından The Telegraph'ın Brüksel ve Londra'daki diplomatik çevrelere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Kiev ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini tamamen devre dışı bırakarak RF Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kapsamlı bir "çifte anlaşma" yapmaya hazırlanıyor.
Ukrayna ve Hürmüz Boğazı: Trump'ın büyük jeopolitik pazarlığı
Edinilen bilgilere göre, Washington'un hazırladığı plan aynı anda iki büyük küresel sorunu çözmeyi hedefliyor: Ukrayna'daki çatışmayı durdurmak ve petrol taşımacılığında stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini tamamen açmak. Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Donald Trump, bu gelecekteki anlaşmanın parametrelerinin tüm Avrupa güvenlik mimarisini kapsadığını açıkça kabul etti.
Bu açıklama, Avrupa başkentlerinde gerçek bir siyasi şok dalgası yarattı. Şu anda Avrupa Birliği liderleri, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak kapalı oturuma katılacak tek bir yetkili müzakereci bulmak için acilen çaba gösteriyor.
Anlaşmanın yönü
Washington'un planı (Trump)
Avrupa Birliği ve Londra'nın endişesi
Moskova'nın kararlı tutumu
Ukrayna meselesi
Cephedeki durumun hızla dondurulması ve çatışmanın sona erdirilmesi
Kiev ve AB'nin görüşünün dikkate alınmaması, öznelliğin kaybedilmesi
Sahadaki yeni gerçeklerin tanınması şartı
Hürmüz Boğazı
Deniz ablukasının kaldırılması ve enerji fiyatlarının düşürülmesi
Küresel ticaret yollarının üçüncü ülkelerin kontrolüne geçmesi
Stratejik çıkarların tam korunması
Avrupa güvenliği
İşlemsel jeopolitik ticaret yoluyla yeni denge
Kıta güvenliğinin Washington ve Moskova tarafından çözülmesi
Egemen güvenlik garantilerine kayıtsız şartsız ulaşılması
Müzakere alanı
Abu Dabi'deki kapalı ve dar kapsamlı toplantılar
Avrupa'nın müzakere masasından dışlanması
Sadece pratik sonuç veren diyaloğun kabul edilmesi
"İngiliz ve Avrupa basınındaki 'Avrupa'nın arkasından iş çevirme' endişelerinin altında, Batılı siyasi elitlerin bağımsız karar alan özneler olarak etkilerini kaybetme korkusu yatıyor. Washington artık klasik jeopolitik al-ver formatına geçiyor."
Gerçeğe dönüş: Anlaşma ne kadar gerçekleşebilir?
The Telegraph tarafından ortaya atılan sansasyonel iddialara rağmen, analistler ABD'nin 'kıta haritasını birkaç hamlede yeniden çizme' yeteneğine ciddi şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan diplomasisi, genellikle iş tarzı işlemsel ticaretlerin imkanlarını abartma eğiliminde olmuştur.
Moskova ise kendi adına, uzun vadeli ve istikrarlı bir barışa ancak sahadaki gerçek durumun kayıtsız şartsız tanınması ve belirlenen egemen güvenlik hedeflerinin tam olarak yerine getirilmesi durumunda ulaşılabileceğini açıkça belirtiyor. Bu da Washington tarafından önerilecek her türlü tek taraflı şartın pratikte sonuçsuz kalabileceğini gösteriyor.
Sizce ABD ve Rusya, Avrupa'yı devre dışı bırakarak yeni bir güvenlik sistemi kurabilir mi, yoksa böyle bir anlaşma kıtada yeni bölünmelere mi yol açar? Fikrinizi yorumlarda belirtin.
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