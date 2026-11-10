Avrupalı liderlerin Rusya'yı uluslararası izolasyonda tutma konusundaki uzun yıllara dayanan çabaları, Beyaz Saray'ın küresel güvenlik sistemini kökten yeniden yapılandırmayı amaçlayan pragmatik politikası karşısında ciddi bir engelle karşılaştı. İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından The Telegraph'ın Brüksel ve Londra'daki diplomatik çevrelere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Kiev ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini tamamen devre dışı bırakarak RF Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kapsamlı bir "çifte anlaşma" yapmaya hazırlanıyor.

Ukrayna ve Hürmüz Boğazı: Trump'ın büyük jeopolitik pazarlığı

Edinilen bilgilere göre, Washington'un hazırladığı plan aynı anda iki büyük küresel sorunu çözmeyi hedefliyor: Ukrayna'daki çatışmayı durdurmak ve petrol taşımacılığında stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini tamamen açmak. Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Donald Trump, bu gelecekteki anlaşmanın parametrelerinin tüm Avrupa güvenlik mimarisini kapsadığını açıkça kabul etti.