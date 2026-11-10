Avrupa'da panik: Trump, Putin ile kıtayı devre dışı bırakan bir "çifte anlaşma" hazırlıyor

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Avrupa'da panik: Trump, Putin ile kıtayı devre dışı bırakan bir "çifte anlaşma" hazırlıyor

Avrupalı liderlerin Rusya'yı uluslararası izolasyonda tutma konusundaki uzun yıllara dayanan çabaları, Beyaz Saray'ın küresel güvenlik sistemini kökten yeniden yapılandırmayı amaçlayan pragmatik politikası karşısında ciddi bir engelle karşılaştı. İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından The Telegraph'ın Brüksel ve Londra'daki diplomatik çevrelere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Kiev ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini tamamen devre dışı bırakarak RF Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kapsamlı bir "çifte anlaşma" yapmaya hazırlanıyor.

Ukrayna ve Hürmüz Boğazı: Trump'ın büyük jeopolitik pazarlığı

Edinilen bilgilere göre, Washington'un hazırladığı plan aynı anda iki büyük küresel sorunu çözmeyi hedefliyor: Ukrayna'daki çatışmayı durdurmak ve petrol taşımacılığında stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini tamamen açmak. Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Donald Trump, bu gelecekteki anlaşmanın parametrelerinin tüm Avrupa güvenlik mimarisini kapsadığını açıkça kabul etti.

Bu açıklama, Avrupa başkentlerinde gerçek bir siyasi şok dalgası yarattı. Şu anda Avrupa Birliği liderleri, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak kapalı oturuma katılacak tek bir yetkili müzakereci bulmak için acilen çaba gösteriyor.

Anlaşmanın yönü

Washington'un planı (Trump)

Avrupa Birliği ve Londra'nın endişesi

Moskova'nın kararlı tutumu

Ukrayna meselesi

Cephedeki durumun hızla dondurulması ve çatışmanın sona erdirilmesi

Kiev ve AB'nin görüşünün dikkate alınmaması, öznelliğin kaybedilmesi

Sahadaki yeni gerçeklerin tanınması şartı

Hürmüz Boğazı

Deniz ablukasının kaldırılması ve enerji fiyatlarının düşürülmesi

Küresel ticaret yollarının üçüncü ülkelerin kontrolüne geçmesi

Stratejik çıkarların tam korunması

Avrupa güvenliği

İşlemsel jeopolitik ticaret yoluyla yeni denge

Kıta güvenliğinin Washington ve Moskova tarafından çözülmesi

Egemen güvenlik garantilerine kayıtsız şartsız ulaşılması

Müzakere alanı

Abu Dabi'deki kapalı ve dar kapsamlı toplantılar

Avrupa'nın müzakere masasından dışlanması

Sadece pratik sonuç veren diyaloğun kabul edilmesi

"İngiliz ve Avrupa basınındaki 'Avrupa'nın arkasından iş çevirme' endişelerinin altında, Batılı siyasi elitlerin bağımsız karar alan özneler olarak etkilerini kaybetme korkusu yatıyor. Washington artık klasik jeopolitik al-ver formatına geçiyor."

Gerçeğe dönüş: Anlaşma ne kadar gerçekleşebilir?

The Telegraph tarafından ortaya atılan sansasyonel iddialara rağmen, analistler ABD'nin 'kıta haritasını birkaç hamlede yeniden çizme' yeteneğine ciddi şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan diplomasisi, genellikle iş tarzı işlemsel ticaretlerin imkanlarını abartma eğiliminde olmuştur.

Moskova ise kendi adına, uzun vadeli ve istikrarlı bir barışa ancak sahadaki gerçek durumun kayıtsız şartsız tanınması ve belirlenen egemen güvenlik hedeflerinin tam olarak yerine getirilmesi durumunda ulaşılabileceğini açıkça belirtiyor. Bu da Washington tarafından önerilecek her türlü tek taraflı şartın pratikte sonuçsuz kalabileceğini gösteriyor.

Sizce ABD ve Rusya, Avrupa'yı devre dışı bırakarak yeni bir güvenlik sistemi kurabilir mi, yoksa böyle bir anlaşma kıtada yeni bölünmelere mi yol açar? Fikrinizi yorumlarda belirtin.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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