Kongreyi ele geçiren Demokratlar Elon Musk imparatorluğuna karşı soruşturma başlatıyor

ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokrat Parti'nin Kongre'nin her iki kanadında da mutlak çoğunluğu elde etmesinin ardından, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, teknolojik ve finansal imparatorluğu tarihindeki en ağır siyasi baskıyla karşı karşıya kaldı. Axios'un haberine göre Demokratlar, Musk'ın DOGE departmanındaki faaliyetleri, Rusya ile ilişkileri ve Starshield sistemi hakkında kapsamlı resmi soruşturmalar başlatmaya hazırlanıyor.

Seçimlerde 475 milyon dolarlık yenilgi

Forbes verilerine göre serveti 896 milyar dolar olarak tahmin edilen Elon Musk, bu seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin ana bağışçısı haline gelmiş ve seçim kampanyasına 475 milyon dolardan fazla para yatırmıştı. Ancak Wired'ın analizine göre, milyarderin desteklediği adayların yüzde 99'undan fazlası seçimlerde ağır bir yenilgiye uğradı.

En acı darbe Teksas eyaletinde yaşandı: Musk, senato yarışında Ken Paxton'ın zaferi için tam 160 milyon dolar harcamasına rağmen, bu koltuğu Demokrat James Talarico kaptı. Ara seçimler sonucunda Demokrat Parti Senato'da 54 ve Temsilciler Meclisi'nde 254 koltuk kazanarak yasama organı üzerinde tam kontrol sağladı. Bu durum Başkan Donald Trump'ın sert tepkisine yol açtı ve kendisi Truth Social üzerinden seçimlerin dürüstlüğüne açıkça şüphe düşürdü.

Musk'ın rotası / Projesi Demokratların iddiası ve planı Beklenen siyasi ve finansal sonuçlar DOGE departmanı Gizli devlet verilerine erişim ve Trump ile ilişkilerden çıkar sağlama Kongre soruşturması ve yöneticilerin ifadeye çağrılması Starshield (Starlink) ve Rusya Ukrayna'da sistemin kısıtlanması ve RF yetkilileriyle olası temaslar Ulusal güvenlik konusunda açıklama talep edilmesi Tesla Robotaxi Eyalet düzeyindeki güvenlik gerekliliklerinin gevşetilmesine izin verilmemesi Federal yasa tasarısının engellenmesi, ticarileşmenin geciktirilmesi Yapay zeka (xAI / SpaceX) Gelişmiş YZ modelleri üzerinde bağımsız güvenlik denetimlerinin getirilmesi SpaceX'ten YZ güvenliği konusunda resmi belgelerin talep edilmesi

«Kılıçla yaşayan, kılıçla ölür. Rakiplerimin arkasında aslında kimlerin durduğunu mutlaka ortaya çıkaracağım». — Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) ağındaki resmi açıklaması.

İmparatorluğu neler bekliyor: Robotaksi ve yapay zeka kuşatması

Demokratlar Musk'ı 'MAGA döneminin yıkıcı sembolü' olarak görüyor; aşırı servet, milyarderlerin devlet yönetimine kontrolsüz müdahalesi ve yapay zeka üzerinde etik dışı kontrolün simgesi olarak değerlendiriyor.

Sonuç olarak Musk'ın iş projeleri doğrudan hedef tahtasında. Özellikle Tesla'nın robotaksi projesi, eyalet kısıtlamalarını aşma imkanından mahrum kalabilir. Yapay zeka alanında ise sıkı devlet denetimi içeren yeni yasalar hazırlanıyor. Musk'ın Mayıs 2025'e kadar Trump yönetiminde çalışması ve Devlet Verimliliği Departmanı'nı (DOGE) yönetmesi, artık iş imparatorluğu için en büyük zayıf nokta haline geldi.

Sizce Kongre soruşturmaları Elon Musk'ın teknolojik gücünü zayıflatabilir mi, yoksa milyarder siyasi engelleri yine aşacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.