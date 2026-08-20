Özbek kızları Dünya Kupası için mücadele edecek: rakipler belli oldu
FIFA tarafından 2027 Kadınlar Dünya Kupası kıtalararası play-off turnuvasının ön eleme aşaması için kura çekimi gerçekleştirildi. Tarihi bilet için mücadele eden Özbekistan Kadın Milli Takımı’nın bu aşamadaki rakipleri belli oldu. Temsilcilerimizin Dünya Kupası’na katılabilmek için hangi aşamalardan geçmesi gerekiyor ve turnuvanın formatı nasıl?
Ön eleme aşaması: Rakipler ve tarihler
Kura sonuçlarına göre Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası yolundaki ön eleme maçlarında Papua Yeni Gine, Gana ve Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) milli takımlarıyla karşılaşacak. Bu aşama, 2026 yılının kasım-aralık aylarında tek merkezde düzenlenecek ve 4 takım arasından en iyi 2 ekip final play-off aşamasına yükselecek.
2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme sistemi
Aşama
Tarih
Katılımcılar ve format
Dünya Kupası bileti
Ön play-off
Kasım-aralık 2026
Özbekistan, Papua Yeni Gine, Gana, GAC (merkezi turnuva)
En iyi 2 takım final aşamasına yükselir
Final play-off
Şubat 2027
Ön eleme aşamasından 2 + CONCACAF (2), CONMEBOL (1), UEFA (1) — toplam 6 takım
3 güzergâhın galibi olan 3 takım Dünya Kupası bileti kazanır
Kadınlar Dünya Kupası (Final)
24 Haziran - 25 Temmuz 2027
Brezilya sahalarında
Dünyanın en güçlü kadın milli takımları
Final play-off aşamasının formatı
2027 yılının şubat ayında oynanacak final play-off aşamasına toplam 6 milli takım katılacak:
Ön eleme aşamasından yükselen 2 takım
Kuzey ve Orta Amerika’dan (CONCACAF) — 2 takım
Güney Amerika’dan (CONMEBOL) — 1 takım
Avrupa’dan (UEFA) — 1 takım
Bu 6 takım kura yoluyla 3 ayrı güzergâha (eşleşmeye) ayrılacak. Her güzergâhta bir final maçı oynanacak ve bu maçları kazanan 3 milli takım, Brezilya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın son biletlerini alacak.
Sizce Özbekistan Kadın Milli Takımı, Gana ve GAC gibi güçlü rakiplerini yenerek Brezilya’daki Dünya Kupası’na katılma başarısını gösterebilir mi?
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