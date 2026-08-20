Özbek kızları Dünya Kupası için mücadele edecek: rakipler belli oldu

·1·Spor
Özbek kızları Dünya Kupası için mücadele edecek: rakipler belli oldu

FIFA tarafından 2027 Kadınlar Dünya Kupası kıtalararası play-off turnuvasının ön eleme aşaması için kura çekimi gerçekleştirildi. Tarihi bilet için mücadele eden Özbekistan Kadın Milli Takımı’nın bu aşamadaki rakipleri belli oldu. Temsilcilerimizin Dünya Kupası’na katılabilmek için hangi aşamalardan geçmesi gerekiyor ve turnuvanın formatı nasıl?

Ön eleme aşaması: Rakipler ve tarihler

Kura sonuçlarına göre Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası yolundaki ön eleme maçlarında Papua Yeni Gine, Gana ve Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) milli takımlarıyla karşılaşacak. Bu aşama, 2026 yılının kasım-aralık aylarında tek merkezde düzenlenecek ve 4 takım arasından en iyi 2 ekip final play-off aşamasına yükselecek.

2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme sistemi

Aşama

Tarih

Katılımcılar ve format

Dünya Kupası bileti

Ön play-off

Kasım-aralık 2026

Özbekistan, Papua Yeni Gine, Gana, GAC (merkezi turnuva)

En iyi 2 takım final aşamasına yükselir

Final play-off

Şubat 2027

Ön eleme aşamasından 2 + CONCACAF (2), CONMEBOL (1), UEFA (1) — toplam 6 takım

3 güzergâhın galibi olan 3 takım Dünya Kupası bileti kazanır

Kadınlar Dünya Kupası (Final)

24 Haziran - 25 Temmuz 2027

Brezilya sahalarında

Dünyanın en güçlü kadın milli takımları

Özbek kızları Dünya Kupası için mücadele edecek: rakipler belli oldu

Final play-off aşamasının formatı

2027 yılının şubat ayında oynanacak final play-off aşamasına toplam 6 milli takım katılacak:

  • Ön eleme aşamasından yükselen 2 takım

  • Kuzey ve Orta Amerika’dan (CONCACAF) — 2 takım

  • Güney Amerika’dan (CONMEBOL) — 1 takım

  • Avrupa’dan (UEFA) — 1 takım

Bu 6 takım kura yoluyla 3 ayrı güzergâha (eşleşmeye) ayrılacak. Her güzergâhta bir final maçı oynanacak ve bu maçları kazanan 3 milli takım, Brezilya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın son biletlerini alacak.

Sizce Özbekistan Kadın Milli Takımı, Gana ve GAC gibi güçlü rakiplerini yenerek Brezilya’daki Dünya Kupası’na katılma başarısını gösterebilir mi?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli güzel haberi Özbek futbolu tutkunlarıyla hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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