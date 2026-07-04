Kolombiya galip geldi ancak Jhon Córdoba ciddi sakatlık geçirdi

·77·Spor
Kolombiya galip geldi ancak Jhon Córdoba ciddi sakatlık geçirdi

Kolombiya millî takımı, Dünya Kupası play-off turuna galibiyetle başladı. Ancak Gana'ya karşı oynanan maçın ilk dakikalarında baş forvetlerden biri olan Jhon Córdoba'nın sakatlanması, takım için ciddi bir kayıp olabilir.

Córdoba maçı erken bitirmek zorunda kaldı

"Krasnodar" kulübü ve Kolombiya millî takımının santraforu Jhon Córdoba, maçın başında bacağından sakatlandı.

Futbolcu mücadeleye devam edemedi ve zorunlu olarak oyun alanını terk etti. Yerine Luis Suárez oyuna dahil oldu.

Tıbbi muayene sonuçları belli oldu

Maçtan sonra yapılan tıbbi muayene, Córdoba'nın arka uyluk kaslarında sakatlık olduğunu gösterdi.

Şimdilik forvetin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ve sonraki maçta oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.

Bu durum, play-off'un belirleyen aşamaları öncesinde Kolombiya teknik ekibi için ciddi bir endişe kaynağı olabilir.

Arias Kolombiya'ya galibiyeti getirdi

Baş forvetin erken sakatlanmasına rağmen, Kolombiya millî takımı Gana karşısında 1-0 galip geldi.

Maçtaki tek ve belirleyici golü Jhon Arias kaydetti. Böylece Kolombiyalılar minimal skorla zafere ulaşarak bir sonraki tura yükseldi.

Sıradaki rakip — İsviçre

Dünya Kupası Son 16 turunda Kolombiya millî takımı İsviçre'ye karşı sahaya çıkacak.

Maç gelecek hafta oynanacak. Şimdi taraftarları merak eden asıl soru — Jhon Córdoba bu önemli mücadeleye kadar iyileşebilecek mi?

Sizce Córdoba sahaya çıkamazsa, Luis Suárez onu layığıyla değiştirebilir mi?

KolombiyaJohn CórdobaGanaLuis Suárezİsviçre
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arsenal'ın Hedefindeki Bruno Guimaraes ve Martin Odegaard: 2026 Dünya Kupası'nda Büyük KarşılaşmaArsenal'ın Hedefindeki Bruno Guimaraes ve Martin Odegaard: 2026 Dünya Kupası'nda Büyük KarşılaşmaBugün, 12:10Abbas Fayzullayev amcasıyla ilgili hayalını açıkladı (video)Abbas Fayzullayev amcasıyla ilgili hayalını açıkladı (video)Bugün, 11:57Lionel Messi Cape Verde maçı sonrası: “Sahada acımadan tekmelediler, sonra fotoğraf çekilmek istediler”Lionel Messi Cape Verde maçı sonrası: “Sahada acımadan tekmelediler, sonra fotoğraf çekilmek istediler”Bugün, 11:55Radimov, Muhammed Salah'ın fiziksel durumundan endişe duyduğunu ifade ettiRadimov, Muhammed Salah'ın fiziksel durumundan endişe duyduğunu ifade ettiBugün, 11:16Arjantin büyük bir kayıp yaşadı: Facundo Medina dün sakatlandıArjantin büyük bir kayıp yaşadı: Facundo Medina dün sakatlandıBugün, 11:14Mısırlı futbolcu Muhammed Hani sahada bilincini kaybettiMısırlı futbolcu Muhammed Hani sahada bilincini kaybettiBugün, 11:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı