Kolombiya galip geldi ancak Jhon Córdoba ciddi sakatlık geçirdi

Kolombiya millî takımı, Dünya Kupası play-off turuna galibiyetle başladı. Ancak Gana'ya karşı oynanan maçın ilk dakikalarında baş forvetlerden biri olan Jhon Córdoba'nın sakatlanması, takım için ciddi bir kayıp olabilir.

Córdoba maçı erken bitirmek zorunda kaldı

"Krasnodar" kulübü ve Kolombiya millî takımının santraforu Jhon Córdoba, maçın başında bacağından sakatlandı.

Futbolcu mücadeleye devam edemedi ve zorunlu olarak oyun alanını terk etti. Yerine Luis Suárez oyuna dahil oldu.

Tıbbi muayene sonuçları belli oldu

Maçtan sonra yapılan tıbbi muayene, Córdoba'nın arka uyluk kaslarında sakatlık olduğunu gösterdi.

Şimdilik forvetin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ve sonraki maçta oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.

Bu durum, play-off'un belirleyen aşamaları öncesinde Kolombiya teknik ekibi için ciddi bir endişe kaynağı olabilir.

Arias Kolombiya'ya galibiyeti getirdi

Baş forvetin erken sakatlanmasına rağmen, Kolombiya millî takımı Gana karşısında 1-0 galip geldi.

Maçtaki tek ve belirleyici golü Jhon Arias kaydetti. Böylece Kolombiyalılar minimal skorla zafere ulaşarak bir sonraki tura yükseldi.

Sıradaki rakip — İsviçre

Dünya Kupası Son 16 turunda Kolombiya millî takımı İsviçre'ye karşı sahaya çıkacak.

Maç gelecek hafta oynanacak. Şimdi taraftarları merak eden asıl soru — Jhon Córdoba bu önemli mücadeleye kadar iyileşebilecek mi?

Sizce Córdoba sahaya çıkamazsa, Luis Suárez onu layığıyla değiştirebilir mi?