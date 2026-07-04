Arias'ın golü Kolombiya'yı son 16 turuna taşıdı
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu, Kolombiya ve Gana arasındaki karşılaşma ile tamamlandı.
Kansas'ta oynanan çekişmeli maçta Latin Amerika temsilcileri 1-0 galip gelerek çeyrek final biletini aldı.
Erken gelen gol maçın kaderini belirledi
Kolombiya maça baskılı başladı ve 14. dakikada skoru açmayı başardı.
Santiago Arias isabetli bir vuruşla Gana kalelerini sararak takımını öne geçirdi.
Kalan sürede Afrikalılar skoru eşitlemeye çalıştı, ancak Kolombiya savunması üstünlüğünü korudu.
Gana fırsatlarını değerlendiremedi
Gana milli takımı karşılaşma boyunca baskıyı artırmaya ve tehlikeli pozisyonlar yaratmaya çalıştı.
Ancak Kolombiyalılar savunmada güvenli bir oyun sergileyerek rakibe gol atma imkanı vermedi.
Böylece Arias'ın ilk yarıdaki golü maçtaki tek ve belirleyici gol olarak kaldı.
Sıradaki rakip — İsviçre
Kolombiya son 16 turunda İsviçre milli takımı ile karşılaşacak.
İsviçre önceki turda Cezayir'i 2-0 mağlup etmişti. Şimdi iki takım çeyrek final biletini elde etmek için mücadele edecek.
2026 Dünya Kupası. Son 16 turu
Kolombiya — Gana — 1:0
3 Temmuz, Kansas
Gol: Arias, 14.
Kolombiya: Vargas, Munoz, Sanchez, Lukumi, Mojica, Arias (Quintero, 73), Lerma, Puerta, Rodriguez (Rios, 46), Diaz (Campaz, 90), Cordoba (Suarez, 8).
Gana: Ati Zigi, Senaya (Seydu, 13), Lukassen, Opoku, Mensa, Partey, Yirenkyi (Adu, 79), Sibo (Owusu, 62), Williams (Fatawu, 62), Semenyo, Ayew (Nuamah, 79).
Uyarılar: Arias, 12; Yirenkyi, 49; Fatawu, 66; Seydu, 76; Rios, 78.
Kolombiya minimal skorlu galibiyetle Dünya Kupası'ndaki yürüyüşünü sürdürdü. Artık takımı İsviçre'ye karşı daha zorlu bir sınav bekliyor.
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