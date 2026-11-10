Kazakistan'da bir babanın kızını dudağından öptüğü görüntüler tartışma yarattı

Kazakistan'ın Doğu Kazakistan bölgesinde, bir adamın 12 yaşına giren kızını doğum gününde dudağından öptüğünü gösteren video sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar babanın davranışını sert bir dille eleştirerek olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

Baba ise eleştirilere yanıt vererek olaya açıklık getirdi. İfadesine göre, kızının 12 yaşına girmesi onu heyecanlandırmış ve çocuğunun çocukluk dönemini hatırlayarak sevgi göstermek istemiş. Adam, kızını dudağından öpmediğini, yanaklarından ve burnundan öptüğünü, videodaki görüntünün ise yanlış açıdan çekildiğini vurguladı.

Ebeveynler, gelen eleştirilere yanıt olarak kendilerini savunmak zorunda olmadıklarını belirttiler. Ayrıca aile, bir avukatla görüştüklerini ve fotoğraflarını ve videolarını rızaları olmadan paylaşan kişiler hakkında dava açmayı planladıklarını bildirdi.

Bunun yanı sıra ebeveynler, hakaret içerikli ve yalan yorumlar yazan iki kullanıcı hakkında da şikayette bulunduklarını açıkladı.

Şu anda polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.