Türkiye'de baba 3 yaşındaki kızını pencereden atmaya çalıştı

Türkiye'nin Ankara şehrinde meydana gelen olay kamuoyunun dikkatini çekti. Bu yılın 5 Haziran tarihinde bir erkek, 3 yaşındaki kızını rehin alarak tehlikeli bir durum yarattı. Yerel basında bu konuda haberler yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'ndeki 2022. Sokak'ta bulunan bir dairede gerçekleşti. Eşiyle tartışan şahıs, küçük kız çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Evin penceresinden elinde bıçak ve diğer elinde çocukla duran adamı gören çevredekiler derhal 112 acil çağrı merkezini aradı. Kısa süre sonra olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve ambulanslar intikal etti.

Güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, şüpheliyi kızını serbest bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Ancak müzakereler beklenen sonucu vermedi.

Bunun üzerine özel harekat polisleri tarafından hızlı bir operasyon düzenlendi ve adam etkisiz hale getirildi. 3 yaşındaki kız çocuğu güvenli bir şekilde kurtarılarak doktorların gözetimine verildi. Şüpheli de sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

Polis bilgilerine göre, hızlı müdahale sayesinde çocuğun hayatı kurtarıldı. Ayrıca, operasyon sırasında görevini yapan özel hizmet köpeği de yaralandı ve şu anda tedavi ediliyor.

Şu anda söz konusu olayla ilgili gerekli soruşturma işlemleri devam etmektedir.