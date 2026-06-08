Türkiye'de baba 3 yaşındaki kızını pencereden atmaya çalıştı

·47·Dünya
Türkiye'de baba 3 yaşındaki kızını pencereden atmaya çalıştı

Türkiye'nin Ankara şehrinde meydana gelen olay kamuoyunun dikkatini çekti. Bu yılın 5 Haziran tarihinde bir erkek, 3 yaşındaki kızını rehin alarak tehlikeli bir durum yarattı. Yerel basında bu konuda haberler yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'ndeki 2022. Sokak'ta bulunan bir dairede gerçekleşti. Eşiyle tartışan şahıs, küçük kız çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Evin penceresinden elinde bıçak ve diğer elinde çocukla duran adamı gören çevredekiler derhal 112 acil çağrı merkezini aradı. Kısa süre sonra olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve ambulanslar intikal etti.

Güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, şüpheliyi kızını serbest bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Ancak müzakereler beklenen sonucu vermedi.

Bunun üzerine özel harekat polisleri tarafından hızlı bir operasyon düzenlendi ve adam etkisiz hale getirildi. 3 yaşındaki kız çocuğu güvenli bir şekilde kurtarılarak doktorların gözetimine verildi. Şüpheli de sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

Polis bilgilerine göre, hızlı müdahale sayesinde çocuğun hayatı kurtarıldı. Ayrıca, operasyon sırasında görevini yapan özel hizmet köpeği de yaralandı ve şu anda tedavi ediliyor.

Şu anda söz konusu olayla ilgili gerekli soruşturma işlemleri devam etmektedir.

TürkiyeAnkaraEtimesgutPiyada112
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD, Orta Asya ülkeleri için ticaret kısıtlamalarını kaldırmak istiyorABD, Orta Asya ülkeleri için ticaret kısıtlamalarını kaldırmak istiyorBugün, 14:137,8 büyüklüğünde deprem: Filipinler'de olağanüstü hal7,8 büyüklüğünde deprem: Filipinler'de olağanüstü halBugün, 13:53Filipinler'deki yıkıcı deprem sonucu çok sayıda insan hayatını kaybettiFilipinler'deki yıkıcı deprem sonucu çok sayıda insan hayatını kaybettiBugün, 13:53Hazar Denizi'nde su seviyesi hızla düşüyorHazar Denizi'nde su seviyesi hızla düşüyorBugün, 13:14İran, İsrail'i 'sert darbe' konusunda uyardıİran, İsrail'i 'sert darbe' konusunda uyardıBugün, 13:05Trump, İsrail ve İran'ı acil ateşkese çağırdıTrump, İsrail ve İran'ı acil ateşkese çağırdıBugün, 13:00
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı