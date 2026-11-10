Kırgızistan okullarında ağır ders kitaplarının yerini tabletler alabilir

1 dk okuma2
Kırgızistan okullarında ağır ders kitaplarının yerini tabletler alabilir

Kırgızistan, beş-altı yıl içinde okulları tamamen elektronik ders kitaplarına geçirmeyi planlıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Alamudun bölgesi sakinleriyle yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Bunun nedeni, ebeveynlerin çocuklarının ağır sırt çantaları taşımalarından, sırt ve boyun ağrılarından şikayet etmeleridir. Ayrıca bazı ders kitaplarının içeriği de eleştirilmiştir.

Eğitim Bakanı Dogdurgül Kendirbayeva, ders kitaplarının kalitesinin, ağırlığının ve içeriğinin yeniden gözden geçirileceğini belirtti. İlkokul kitapları ise velilerin talepleri üzerine iki döneme ayrıldı.

Sadır Caparov, gelecekte öğrencileri tabletler ve elektronik ders kitaplarıyla donatmayı planladıklarını söyledi. Caparov, tabletlerin başlangıçta daha maliyetli olabileceğini ancak uzun vadede kullanılabileceğini vurguladı.

Makaleyi beğendiniz mi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Dünya haberleri