Kırgızistan okullarında ağır ders kitaplarının yerini tabletler alabilir

Kırgızistan, beş-altı yıl içinde okulları tamamen elektronik ders kitaplarına geçirmeyi planlıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Alamudun bölgesi sakinleriyle yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Bunun nedeni, ebeveynlerin çocuklarının ağır sırt çantaları taşımalarından, sırt ve boyun ağrılarından şikayet etmeleridir. Ayrıca bazı ders kitaplarının içeriği de eleştirilmiştir.

Eğitim Bakanı Dogdurgül Kendirbayeva, ders kitaplarının kalitesinin, ağırlığının ve içeriğinin yeniden gözden geçirileceğini belirtti. İlkokul kitapları ise velilerin talepleri üzerine iki döneme ayrıldı.

Sadır Caparov, gelecekte öğrencileri tabletler ve elektronik ders kitaplarıyla donatmayı planladıklarını söyledi. Caparov, tabletlerin başlangıçta daha maliyetli olabileceğini ancak uzun vadede kullanılabileceğini vurguladı.