Putin Hindistan'a adım atar atmaz ilgi odağı oldu (video)

Vladimir Putin'in Hindistan ziyareti büyük bir siyasi olay olarak başlamıştı. Ancak Rusya devlet başkanının uçaktan indikten sonraki basit bir hareketi, Hindistan medyasında ve sosyal ağlarda özel bir ilgi uyandırdı. Hostesle tokalaştı ve kısa ama samimi bir diyalog kurdu. Hindistan'daki bazı yayın organları bu anı sıcak ve mütevazı bir jest olarak değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Eylül'de Yeni Delhi'ye ulaştı. Hindistan'da düzenlenen BRICS zirvesine katılmak ve ülkenin Başbakanı Narendra Modi ile görüşmelerde bulunmak üzere geldi.

Ancak Putin'in ziyaretinde, resmi görüşmeler başlamadan önce yaşanan basit bir epizot dikkatleri üzerine çekti.

Uçaktan indi ve arkasına döndü

Putin uçaktan indikten sonra, kendisini bekleyen hostese doğru döndü.

Rusya devlet başkanı elini uzatarak onunla tokalaştı.

Birkaç saniye süren bu basit hareket daha sonra Hindistan'daki sosyal ağlarda yayılmaya başladı.

Ne siyasi bir beyan ne de uzun bir konuşma vardı.

Sadece basit bir jest.

Ancak tam da bu durum, bazı Hint medya kuruluşlarında Putin'in ziyaretiyle ilgili tartışmalardan biri haline geldi.

«Hindistan'ın kalbini fethetti»

Hindistan'ın Times Now yayını Putin'in bu hareketine dikkat çekti.

Yayın, bu basit jesti Rusya devlet başkanının Hintliler arasında sıcak bir izlenim bırakan hareketi olarak yorumladı.

Sosyal ağlarda da Putin'in hostesle tokalaşmasının samimi ve mütevazı bir jest olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Hindistan'ın ABP News yayını da söz konusu anın sosyal ağlarda tartışıldığını haberleştirdi.

Böylece büyük bir siyasi ziyaretin ilk anlarından biri, resmi görüşmelerden değil, tam da insanlar arası basit bir ilişkiden ibaret oldu.

Putin Hindistan'a neden geldi?

Putin'in Hindistan ziyareti sıradan bir diplomatik gezi değil.

Rusya devlet başkanı, 11-13 Eylül tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS zirvesine katılıyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ikili görüşmesi de gündemdeydi.

Görüşmelerde ticaret, enerji, savunma ve diğer stratejik alanlardaki iş birliği konuları ele alınıyor. Reuters verilerine göre, Rusya ve Hindistan ilişkilerinde petrol ticareti de önemli bir yer tutuyor.

BRICS zirvesi ise daha geniş bir siyasi öneme sahip.

2026 yılındaki toplantı, uluslararası ilişkilerin karmaşıklaştığı, Rusya-Batı ilişkilerinin gerginliğini koruduğu ve Hindistan'ın aynı anda Rusya, Çin ve Batılı devletlerle ilişkilerini dengelemeye çalıştığı bir ortamda gerçekleştiriliyor.

Büyük siyasetin arka planında küçük bir jest

Putin'in Hindistan'daki ziyareti etrafında büyük siyasi ve ekonomik meseleler tartışılırken, havaalanındaki bu kısa epizodun viral hale gelmesi başka bir şeyi daha gösterdi.

Günümüz bilgi ortamında, büyük bir siyasi olayın en çok yayılan kısmı her zaman resmi bir beyan olmayabiliyor.

Bazen birkaç saniyelik basit bir hareket bile milyonlarca insanın dikkatini çekebiliyor.

Putin'in hostesle tokalaşması da böyle anlardan biri oldu.

Zirve daha başlamadan Putin ilgi odağında

Rusya devlet başkanının Hindistan ziyareti siyasi açıdan şimdiden büyük bir önem kazandı.

Narendra Modi ile görüşme gerçekleştirdi, BRICS kapsamındaki toplantılara katılıyor ve Moskova-Yeni Delhi ilişkilerinin bir sonraki aşamasına dair tartışmalarda yer alıyor.

Ancak Putin'in Hindistan'daki ilk viral anı başka bir şeyle ilgili oldu.

Uçaktan indi, arkasına döndü ve hostesle tokalaştı.

Basit bir hareket.

Kısa bir an.

Ancak tam da bu jest, Hindistan medyasında özel olarak tartışıldı ve Rusya devlet başkanının ziyaretinin haberleştirilmesinde dikkat çeken epizodlardan biri haline geldi.