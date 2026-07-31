Lukaşenko'nun rüyası gerçek oldu: Ona "kutsal" inek heykeli hediye edildi

·84·Dünya
Lukaşenko'nun rüyası gerçek oldu: Ona "kutsal" inek heykeli hediye edildi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya "Savushkin Produkt" şirketi beklenmedik ve sembolik bir hediye olan bronz bir inek heykeli takdim etti. Bu hediye tesadüf değil, çünkü Lukaşenko daha önce inekleri "kutsal" olarak nitelendirmiş ve onlara bir anıt dikilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Hediyenin detayları ve Bağımsızlık Sarayı'ndaki yeri

Belarus liderinin basın servisinin bildirdiğine göre, bu bronz anıt Bağımsızlık Sarayı'nda hak ettiği yeri alacak. Şirketin açıklamasında "Söylemeden önce, tabii ki" ifadesiyle Lukaşenko'nun daha önce dile getirdiği fikrin hemen gerçekleştiğine işaret edildi. Bu adım, Belarus'un tarım sektörüne verdiği yüksek önemi ve devlet başkanının kişisel ilgilerini birleştiren sembolik bir anlam taşıyor.

Neden inek Lukaşenko için "kutsal"?

Belirtmek gerekir ki, Ekim 2024'te Aleksandr Lukaşenko tarım çalışanlarıyla yaptığı bir görüşmede ineklerin Belarus halkı için her zaman ana besleyici olduğunu ve bu nedenle onlara bir heykel dikilmesinin şart olduğunu söylemişti. "İnekler benim için kutsal" alıntısı, onun bu hayvana duyduğu özel saygıyı göstermektedir. Ona göre inek sadece bir gıda kaynağı değil, aynı zamanda Belarus'un zengin tarım mirasının ve istikrarının bir simgesidir.

Fotoğrafta: Belarus liderine hediye edilen bronz inek heykeli Bağımsızlık Sarayı'na yerleştirildi.

Sadece heykel değil, canlı bir hayvan da: Musya ineği

Bu yıl Belarus lideri için inekler konusu sadece heykelle sınırlı kalmadı. Ona Musya adında Jersey cins gerçek bir inek de hediye edildi. Bildirildiğine göre Musya, Lukaşenko'nun kişisel çiftliğine yerleştirildi ve orada yaşamaya devam ediyor. Bu durum, Lukaşenko'nun tarıma olan ilgisinin sadece siyasi değil, aynı zamanda kişisel düzeyde de güçlü olduğunu doğruluyor.

Sonuç ve Analiz: Sembolik hediye ve siyasi önemi

Belarus başkanına "Savushkin Produkt" şirketi tarafından bronz inek heykelinin hediye edilmesi sıradan bir olay değildir. Bu, Belarus devlet başkanının tarım sektörüne gösterdiği stratejik dikkati ve onun kişisel değerlerini ifade etmektedir. İneğin "kutsal" ilan edilmesi ve ona anıt dikilmesi fikri, Belarus halkının çalışkanlığını ve doğaya olan saygısını sembolik olarak pekiştirmektedir. Bu adım aynı zamanda devlet ile büyük işletmeler arasındaki iş birliğini ve karşılıklı saygıyı göstermektedir.

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Sizce ineklere heykel dikme girişimi Belarus tarımının gelişimini olumlu yönde etkiler mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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