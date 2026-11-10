Beklenmedik karar: Manchester United, Michael Carrick ile yollarını ayırıyor
Manchester Unitedyönetimi, takımın bu sezon aldığı felaket sonuçların ardından teknik direktör Michael Carrick ile yollarını ayırma kararı aldı. İngiliz The Touchline gazetesinin son dakika haberine göre, kulüp yönetim kurulu 45 yaşındaki teknik adamın görevine son verilmesi konusunda nihai karara vardı. Resmi karar bugün öğleden sonra teknik direktöre şahsen tebliğ edilecek ve Haziran 2028'e kadar süren uzun vadeli sözleşmesi erken feshedilecek.
4-4'lük bir gerilim ve sabırların taşması
Michael Carrick'in kaderini Old Trafford'da Aston Villa'ya karşı oynanan dramatik maç belirledi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 4-4'lük beraberlikle sonuçlansa da, savunmadaki dağınıklık ve kaybedilen puanlar kulüp yönetiminin sabrını taşırdı.
Manchester ekibi, Premier League'deki ilk 10 haftada sadece 8 puan toplayarak puan tablosunun alt sıralarında, yani küme düşme hattında yer alıyor. Bu performans, kulübün modern tarihindeki en kötü sezon başlangıçlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Gösterge / Bilgi
Manchester Uniteddurumukulübündeki durum
Teknik Direktör
Michael Carrick (45 yaşında)
Sözleşme süresi
Haziran 2028'e kadardı (erken feshediliyor)
Premier League performansı
10 maç sonunda 8 puan
Ligdeki konumu
Küme düşme hattı (Championship bölgesi)
Son maç
Aston Villa ile 4-4 beraberlik (Old Trafford)
Kaynak
The Touchline gazetesi
“10 haftada 8 puan toplayıp tehlikeli bölgede kalmak, bu kadar iddialı bir takım için felakettir. Kulüp yönetim kurulu, durumu düzeltmek için acilen sert adımlar atılması gerektiğine karar verdi.”
Yeni teknik direktör arayışı ve Manchester United önündeki zorlu sınav
Carrick'in sözleşmesinin feshi, anlaşması iki sezon daha devam ettiği için kulüp kasasına ciddi bir tazminat yükü getirebilir. Buna rağmen kulüp yetkilileri, ligde kalmak ve sezonun geri kalanını kurtarmak için başka bir çare görmedi.
Şimdi Manchester ekibinin kısa süre içinde geçici veya yeni bir kalıcı teknik direktörün ismini açıklaması bekleniyor. Premier League'deki bir sonraki maçlara kadar takımı psikolojik krizden çıkarmak, yeni teknik heyet için gerçek bir sınav olacak.
Sizce Manchester United'ın küme düşme hattına gerilemesinde sadece Carrick mi suçlu, yoksa sorun futbolcularda ve yönetimde mi? Takımı hangi teknik direktör kurtarabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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