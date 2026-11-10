İstanbul'da WBC kemer maçı ringdeki toplu kavga ile sona erdi (video)

2 dk okuma14
İstanbul'da WBC kemer maçı ringdeki toplu kavga ile sona erdi (video)

Türkiye'nin İstanbul şehrindeki muhteşem Ülker Sports Arena'da ağır sıklet WBC Silver şampiyonluk kemeri için yapılan maç, beklenmedik bir toplu kargaşa ve kavgayla sona erdi. Yerel yıldız, yenilgisiz Umut Çamkıran ile Azerbaycan asıllı Fransız temsilci Murad Aliyev arasındaki müsabaka, hakem kararının ardından kontrolden çıktı.

12 rauntluk maç ve yerel yıldızın ilk yenilgisi

Maç tam 12 raunt sürdü ve her iki boksör de kıran kırana bir mücadele sergiledi. Sonunda hakemler oybirliğiyle Fransa adına dövüşen Murad Aliyev'in galibiyetini ilan etti. Bu sonuç, profesyonel ringde yenilgi yüzü görmeyen Umut Çamkıran için kariyerindeki ilk mağlubiyet olarak kaydedildi.

Ancak asıl olay, karar açıklandıktan sonra başladı. Galibiyetin tadını çıkaran Murad Aliyev, salondaki binlerce Türk taraftara yönelik provokatif ve hakaret içerikli hareketler yaptı. Bu davranış, tribündeki taraftarların büyük tepkisini çekti.

Olayın aşaması

Yaşanan durum

Sonuç ve göstergeler

Maçın statüsü

WBC Silver şampiyonluk kemeri için mücadele

Ağır sıklet 12 rauntluk karşılaşma

Hakem kararı

Murad Aliyev oybirliğiyle galip ilan edildi

Umut Çamkıran kariyerindeki ilk mağlubiyetini aldı

Kavganın fitili

Aliyev'in tribünlere yönelik provokatif hareketleri

Taraftarlar bariyerleri aşarak ringe daldı

Ringdeki durum

Kavga, ekipler ve güvenlik görevlilerinin çatışması

Birçok sandalye fırlatıldı, canlı yayın kesildi

Güvenlik önlemi

Polis ve özel güvenlik birimlerinin müdahalesi

Murad Aliyev büyük zorlukla güvenli bir yere çıkarıldı

«Aliyev'in kabul edilemez davranışları, birkaç saniye içinde dev spor arenasını gerçek bir savaş alanına çevirdi; bariyerleri aşan kalabalığı durdurmak neredeyse imkansızdı.»

Uçuşan sandalyeler ve kesilen canlı yayın

Öfkeli onlarca taraftar güvenlik bariyerlerini aşarak ringe girdi ve Aliyev'e saldırdı. Bir anda boksörlerin sekundantları, teknik ekipler, güvenlik görevlileri ve taraftarlar arasında büyük bir arbede başladı.

Durum o kadar tehlikeli bir hal aldı ki, seyirciler ringe ve birbirlerine demir sandalyeler fırlatmaya başladı. Arenadaki kaos nedeniyle uluslararası televizyon yayını derhal kesildi. Güvenlik güçleri kalabalığı güçlükle yararak, Fransız temsilciyi özel koruma altında arenadan çıkarmayı başardı. Uluslararası boks kuruluşlarının (özellikle WBC) bu olay ve boksörün sportmenlik dışı davranışları hakkında yakın zamanda resmi disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.

Sizce boksörün provokasyonuna karşı seyircilerin ringe girmesi haklı mı, yoksa her iki taraf da ağır şekilde cezalandırılmalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin.

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Spor haberleri