İstanbul'da WBC kemer maçı ringdeki toplu kavga ile sona erdi (video)
Türkiye'nin İstanbul şehrindeki muhteşem Ülker Sports Arena'da ağır sıklet WBC Silver şampiyonluk kemeri için yapılan maç, beklenmedik bir toplu kargaşa ve kavgayla sona erdi. Yerel yıldız, yenilgisiz Umut Çamkıran ile Azerbaycan asıllı Fransız temsilci Murad Aliyev arasındaki müsabaka, hakem kararının ardından kontrolden çıktı.
12 rauntluk maç ve yerel yıldızın ilk yenilgisi
Maç tam 12 raunt sürdü ve her iki boksör de kıran kırana bir mücadele sergiledi. Sonunda hakemler oybirliğiyle Fransa adına dövüşen Murad Aliyev'in galibiyetini ilan etti. Bu sonuç, profesyonel ringde yenilgi yüzü görmeyen Umut Çamkıran için kariyerindeki ilk mağlubiyet olarak kaydedildi.
Ancak asıl olay, karar açıklandıktan sonra başladı. Galibiyetin tadını çıkaran Murad Aliyev, salondaki binlerce Türk taraftara yönelik provokatif ve hakaret içerikli hareketler yaptı. Bu davranış, tribündeki taraftarların büyük tepkisini çekti.
Olayın aşaması
Yaşanan durum
Sonuç ve göstergeler
Maçın statüsü
WBC Silver şampiyonluk kemeri için mücadele
Ağır sıklet 12 rauntluk karşılaşma
Hakem kararı
Murad Aliyev oybirliğiyle galip ilan edildi
Umut Çamkıran kariyerindeki ilk mağlubiyetini aldı
Kavganın fitili
Aliyev'in tribünlere yönelik provokatif hareketleri
Taraftarlar bariyerleri aşarak ringe daldı
Ringdeki durum
Kavga, ekipler ve güvenlik görevlilerinin çatışması
Birçok sandalye fırlatıldı, canlı yayın kesildi
Güvenlik önlemi
Polis ve özel güvenlik birimlerinin müdahalesi
Murad Aliyev büyük zorlukla güvenli bir yere çıkarıldı
«Aliyev'in kabul edilemez davranışları, birkaç saniye içinde dev spor arenasını gerçek bir savaş alanına çevirdi; bariyerleri aşan kalabalığı durdurmak neredeyse imkansızdı.»
Uçuşan sandalyeler ve kesilen canlı yayın
Öfkeli onlarca taraftar güvenlik bariyerlerini aşarak ringe girdi ve Aliyev'e saldırdı. Bir anda boksörlerin sekundantları, teknik ekipler, güvenlik görevlileri ve taraftarlar arasında büyük bir arbede başladı.
Durum o kadar tehlikeli bir hal aldı ki, seyirciler ringe ve birbirlerine demir sandalyeler fırlatmaya başladı. Arenadaki kaos nedeniyle uluslararası televizyon yayını derhal kesildi. Güvenlik güçleri kalabalığı güçlükle yararak, Fransız temsilciyi özel koruma altında arenadan çıkarmayı başardı. Uluslararası boks kuruluşlarının (özellikle WBC) bu olay ve boksörün sportmenlik dışı davranışları hakkında yakın zamanda resmi disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.
Sizce boksörün provokasyonuna karşı seyircilerin ringe girmesi haklı mı, yoksa her iki taraf da ağır şekilde cezalandırılmalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin.
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