Rus adam üç yıl sonra evine döndüğünde şoke oldu

Rusya'nın Vorkuta şehrinde yaşayan bir adam, çalışmak için başka bir bölgeye gittiğinde dairenin pencerelerinden birini kapatmayı unuttu. Üç yıl sonra evine döndüğünde ise beklenmedik bir manzarayla karşılaştı: Daire güvercinlerin yuvası haline gelmiş, zemin ve mobilyalar kuş pislikleri ve tüylerle kaplanmıştı.

Orta yaşlı adam, dairesinin içler acısı halini gösteren bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda onlarca güvercinin mobilyaların üzerinde rahatça oturduğu, zeminde ise kalın bir pislik ve tüy tabakasının biriktiği görülüyor.

«Komsomolskaya Pravda» gazetesinin haberine göre, adam üç yıl önce çalışmak için Sibirya'ya gitti ancak pencerelerden birini açık unuttu. Bu durum yerel güvercinlerin daireye kolayca yerleşmesini sağladı. Sonuç olarak daire tam bir güvercin yuvasına dönüştü.

Videoda ev sahibinin şaşkınlık ve sitem dolu sözleri de duyulabiliyor:

«Vorkuta'dan üç yıl önce ayrılmıştım. Geri döndüğümde burası sanki güvercinlerin Dubai'si olmuş! Yuvalar, tüyler, o kadar çok pislik var ki, ondan yeni bir zemin yapılabilir. Bana sanki kira ödemeyen bir kiracıymışım gibi bakıyorlar. Ben bu evin sahibi değil, güvercin devletinin işgalcisiyim» diyor.

Dairenin içler acısı halini gösteren video Rus sosyal medyasında hızla yayılarak esprili yorumlara neden oldu. Ancak daire sahibi için bu durum hiç de komik değil. Uzmanların hesaplamalarına göre, odayı tamamen yenilemek ve tüm mobilyaları değiştirmek için 1,5–2 milyon ruble gerekiyor. Bu meblağ ise dairenin mevcut piyasa değerine neredeyse eşit.

Ayrıca daireyi tekrar yaşanabilir hale getirmek için sanitasyon çalışmaları da yapılması gerekiyor. Güvercinler kuş gribi ve ornitosis gibi çeşitli hastalıkları yayabilir. Bu nedenle zemin ve duvarların özel kimyasal maddelerle temizlenerek zararlı mikroorganizmaların tamamen yok edilmesi şart.

Sosyal medya kullanıcılarından biri: «Yenisini almak daha ucuza gelir» diye yazdı. Bir başkası ise güvercinlerin ev sahibine en azından kahvaltı bıraktığını, çünkü dairede yumurta bıraktıklarını esprili bir dille belirtti.

Böylece üç yıllık yolculuktan dönen adam, evini tanınmayacak derecede değişmiş halde buldu. Şimdi önünde büyük bir tadilat masrafı ve daireyi yeniden güvenli bir yaşam alanına dönüştürme görevi duruyor.