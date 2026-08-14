İtalyan kadın 1 milyon avroluk biletini çöpe attı

İtalya’da bir kadın, piyango biletine çıkan 1 milyon avroluk ikramiyeyi neredeyse kaybediyordu. Biletin ikramiye kazanmadığını sanarak onu yanlışlıkla çöpe attı. Ancak temizlik görevlilerinin saatler süren araması sonucunda değerli bilet bulundu ve kadına iade edildi.

Olay, Bitonto kentinde meydana geldi. Kadın piyango biletini bir dükkânda kontrol ettirdiğinde, kendisine biletin «ödemeye uygun olmadığı» söylendi. O, bu mesajı biletine herhangi bir ikramiye çıkmadığı şeklinde yanlış anladı.

Oysa bu mesaj, büyük ikramiyelerin sıradan bir dükkânda ödenmesinin mümkün olmadığı durumlarda gösteriliyordu.

Eve döndükten sonra kadın, düzenli olarak seçtiği 2, 4, 8, 10 ve 51 numaraların 1 milyon avroluk ikramiye kazandırdığını ailesine söyledi. Piyangodaki ödeme prosedürünü öğrendikten sonra hemen dükkâna geri döndü.

Ancak o zamana kadar bilet çoktan çöpe atılmış ve temizlik aracı tarafından götürülmüştü.

Milyon avroluk bilet çöplerin arasında arandı

Kadın temizlik hizmetlerine başvurarak yardım istedi. Görevliler, çöpleri taşıyan aracı tespit edip durdurdular. Ardından atıklar özel olarak belirlenmiş bir alana götürüldü ve bilet aranmaya başlandı.

Edinilen bilgilere göre kadının, arama sürecinde ortaya çıkabilecek ek masrafları karşılamayı kabul ettiğine dair yazılı bir anlaşma imzalaması gerekti.

Temizlik görevlileri bir günden uzun süre boyunca çöplerin arasında bileti aradılar. Sonunda talihli piyango bileti zarar görmemiş halde bulundu.

Değerli kâğıdın kendisine iade edildiği haberini alan kadın, sevinç gözyaşlarını tutamadı. Böylece tek bir yanlış anlama nedeniyle çöpe atılan bilet yeniden bulundu ve kadının 1 milyon avroluk ikramiyesi kurtarıldı.