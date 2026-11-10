Cannavaro ve Karpin düellosu: Özbekistan - Rusya maçı öncesi tüm detaylar

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Cannavaro ve Karpin düellosu: Özbekistan - Rusya maçı öncesi tüm detaylar

Taşkent'teki Pahtakor Merkez Stadyumu, Asya ve Avrupa'nın iki iddialı milli takımının karşılaşmasına sahne oluyor. Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, Valeriy Karpin'in çalıştırdığı Rusya'yı konuk ediyor. Dört yıl önce başkentte oynanan ilk maçta gol sesi çıkmamıştı (0:0), ancak bu kez yenilenmiş kadrolar, ciddi taktiksel değişiklikler ve güçlü istatistiksel rekabet ön planda.

Kadrolardaki önemli değişiklikler: Kimler var, kimler yok?

Rusya Milli Takımı, Taşkent'e bir dizi eksikle geliyor. Monaco orta sahası Aleksandr Golovin, Fransa ligindeki maçta yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ayrıca RPL'nin en golcü isimleri arasında yer alan Maksim Gluşenkov (ilişkisel anlaşmazlık) ve Aleksandr Sobolev (sağlık sorunları nedeniyle) Karpin'in genişletilmiş kadrosuna dahil edilmedi. Buna rağmen, PSG kalecisi Matvey Safonov, Galatasaray temsilcisi Aleksey Batrakov ve MLS yıldızı Aleksey Mirançuk takımla birlikte Taşkent'e ulaştı.

Özbekistan Milli Takımı'nda ise savunmanın kilit ismi, Manchester Cityoyuncusu Abdukodir Husanov sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı kaçıracak. Ancak taraftarlar için iyi haberler var: ailevi nedenlerle gecikmesi beklenen kaptan Eldor Şomurodov zamanında kampa katıldı. İstanbul Başakşehir oyuncusu Abbosbek Fayzullayev'in ise yakından tanıdığı Rus futbolculara karşı hücumda kilit rol oynaması bekleniyor.

Takım durumu ve istatistikler

Özbekistan Milli Takımı

Rusya Milli Takımı

Teknik Direktör

Fabio Cannavaro (İtalya)

Valeriy Karpin (Rusya)

Önemli eksikler

Abdukodir Husanov (Manchester City, sakatlık)

Aleksandr Golovin (Monaco), Sobolev, Gluşenkov

Öne çıkan yıldızlar

Eldor Şomurodov, Abbosbek Fayzullayev

Matvey Safonov (PSG), Aleksey Mirançuk, Batrakov

İç saha/Deplasman serisi

Kendi evinde üst üste 17 maçtır yenilmiyor

2026'da tek deplasman maçında kaybetti (Mısır'a 0:1)

Asya takımlarına karşı

Son iç saha maçlarında İran (3:1) ve Suriye'yi (4:1) yendi

Men cezasından beri Asya'ya kaybetmedi (8 galibiyet, 5 beraberlik)

2026 yılı performansı

Dünya Kupası final aşaması debutantı

8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet

Rusya Milli Takımı, Asya temsilcilerine tam 10 yıldır (Kasım 2016'daki Katar maçından beri) mağlup olmuyor. Taşkent'te ise kendi evinde 17 maçtır yenilmeyen Cannavaro'nun takımı var.

Önemli rakamlar ve uzmanların beklemediği 'gol şovu'

Maç öncesi bazı kritik istatistiksel gerçekler şunlar:

  • Özbekistan, kendi sahasındaki son mağlubiyetini 20 Haziran 2023'te İran'a karşı (0:1) aldı; o günden beri Pahtakor'da rakiplere puan kaptırmıyor.

  • Rusya'nın 2026'daki en golcü ismi Leçi Sadulayev (4 gol). Karpin'in takımı son maçında Kazan'da Nijerya'nın deneyimsiz kadrosuna karşı 3:3 berabere kaldı.

  • Özbekistan Milli Takımı, Avrupa temsilcisini en son 16 Kasım 2022'de mağlup etti (Kazakistan'a karşı 2:0).

Uzmanlara göre, Asya Kupası'nın Aralık 2027'ye ertelenmesi takımların stratejik planlarını biraz değiştirmiş olsa da, bu maç her iki taraf için de prestij taşıyor. Uzmanlar, rakiplerin temkinli oyunu ve kadrolardaki eksikler nedeniyle Taşkent'teki maçta çok fazla gol olmayacağını, ancak 2022'deki gibi sıkıcı bir 0:0'ın da tekrarlanmayacağını tahmin ediyor.

Sizce 'Beyaz Kurtlar' kendi evindeki 17 maçlık yenilmezlik serisini sürdürüp Rusya'nın 10 yıllık geleneğine son verebilecek mi? Maç skoru tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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