Cannavaro ve Karpin düellosu: Özbekistan - Rusya maçı öncesi tüm detaylar

Taşkent'teki Pahtakor Merkez Stadyumu, Asya ve Avrupa'nın iki iddialı milli takımının karşılaşmasına sahne oluyor. Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, Valeriy Karpin'in çalıştırdığı Rusya'yı konuk ediyor. Dört yıl önce başkentte oynanan ilk maçta gol sesi çıkmamıştı (0:0), ancak bu kez yenilenmiş kadrolar, ciddi taktiksel değişiklikler ve güçlü istatistiksel rekabet ön planda.

Kadrolardaki önemli değişiklikler: Kimler var, kimler yok?

Rusya Milli Takımı, Taşkent'e bir dizi eksikle geliyor. Monaco orta sahası Aleksandr Golovin, Fransa ligindeki maçta yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ayrıca RPL'nin en golcü isimleri arasında yer alan Maksim Gluşenkov (ilişkisel anlaşmazlık) ve Aleksandr Sobolev (sağlık sorunları nedeniyle) Karpin'in genişletilmiş kadrosuna dahil edilmedi. Buna rağmen, PSG kalecisi Matvey Safonov, Galatasaray temsilcisi Aleksey Batrakov ve MLS yıldızı Aleksey Mirançuk takımla birlikte Taşkent'e ulaştı.