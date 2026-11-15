Deniz samurları uyurken neden birbirlerinin patilerini tutarlar?

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Deniz samurları uyurken neden birbirlerinin patilerini tutarlar?

Deniz samurlarının en ilginç alışkanlıklarından biri, su yüzeyinde uyurken birbirlerinin patilerini tutmalarıdır. Bu manzara çok sevimli görünse de, arkasında önemli bir neden yatmaktadır.

Mesele şu ki, su yüzeyinde dinlenen samurlar, akıntının etkisiyle birbirlerinden uzaklaşmamak için patilerini tutarlar. Bu şekilde uyku sırasında aynı yerde kalmaya çalışırlar.

Bazı durumlarda deniz samurları su yosunlarına sarılarak da uyurlar. Bu da akıntıyla sürüklenmelerini önlemeye yardımcı olur.

Bu hayvanların bir başka şaşırtıcı özelliği daha vardır. Deniz samurlarında, diğer birçok deniz memelisinin aksine kalın bir deri altı yağ tabakası bulunmaz. Bu nedenle soğuk suda vücutlarını sıcak tutmak için oldukça kalın ve sık tüylerine güvenirler.

İlginç bir şekilde, deniz samurlarının kürkü hayvanlar alemindeki en yoğun kürklerden biri olarak kabul edilir. Kürkleri, soğuk suda vücut ısısını korumada önemli bir görev üstlenir.

Bu yüzden deniz samurlarının birbirlerinin patisini tutarak uyuması sadece sevimli bir alışkanlık değil, aynı zamanda doğada hayatta kalmaya yardımcı olan ilginç bir adaptasyondur.

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Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» editör
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