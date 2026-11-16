Nodirbek Abdusattorov Budapeşte'deki turnuvayı son sırada tamamladı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, satrançta yeni bir format olan prestijli Total Chess World Championship Tour'un grup aşaması sona erdi. 650 bin ABD doları ödüllü turnuvada 24 büyükusta mücadele ediyor. Ancak Özbekistan temsilcisi Nodirbek Abdusattorov için grup aşaması başarısız geçti.
Gruptaki son maçlarında da galibiyet alamayan sporcumuz, altı satranç oyuncusu arasında en düşük sonucu elde etti. Artık şampiyonluk için değil, turnuvanın 21-24. sıraları için mücadele edecek.
Abdusattorov grup aşamasını son sırada tamamladı
Turnuvanın grup aşamasında 24 satranç oyuncusu dört gruba ayrıldı. Katılımcılar beş gün boyunca Fast Classic formatında karşı karşıya geldi.
Bu aşamada galibiyete 3 puan, beraberliğe ise 1 puan verildi. Bu sistem, satranç oyuncularını sadece yenilgiden kaçınmaya değil, her fırsatı değerlendirip galibiyet almaya teşvik etti.
Ne yazık ki, Nodirbek Abdusattorov «A» grubunda potansiyelini tam olarak sergileyemedi. Grup aşamasının son gününde Amerikalı Andrew Hong ile oynadığı her iki maçta da berabere kaldı.
Sonuç olarak sporcumuz toplam 9 puanla grubunda altıncı, yani son sırada yer aldı. Bu durum, turnuvanın ana ödülü için mücadele etme şansını ortadan kaldırdı.
Alireza Firouzja yarı finale yükseldi
«A» grubunda en iyi sonucu İranlı satranç oyuncusu Alireza Firouzja elde etti. 15 puan toplayarak birinci oldu ve yarı finale adını yazdırdı.
Firouzja şimdi final bileti için Amerikalı Fabiano Caruana ile karşılaşacak. İkinci yarı finalde ise Fransız Maxime Vachier-Lagrave, Hollandalı Anish Giri ile kozlarını paylaşacak.
Böylece turnuvanın ana ödülü için dünya satrancının tanınmış isimleri arasında kıyasıya bir rekabet bekleniyor.
Abdusattorov'u şimdi Praggnanandhaa ile zorlu bir maç bekliyor
Grup aşamasından sonra katılımcılar nihai sıralamalar için altı play-off grubuna ayrılacak. İlk grup turnuvanın galibini belirlerken, diğer beş grupta 5-24. sıralar belirlenecek.
Nodirbek Abdusattorov altıncı gruba yerleşti. Bu aşamada sporcumuzu, Hintli ünlü büyükusta Rameshbabu Praggnanandhaa ile zorlu bir maç bekliyor.
Bu grupta 21-24. sıralar için mücadele edilecek. Dolayısıyla Abdusattorov için turnuvanın geri kalanındaki temel hedef, mümkün olan en yüksek sonucu elde etmek olacak.
Budapeşte'de 650 bin dolarlık ödül için mücadele
Total Chess World Championship Tour, satranç oyuncuları için alışılagelmiş turnuvalardan farklı bir formatta düzenlendi. Turnuvada üç farklı zaman kontrolü; blitz, rapid ve Fast Classic formatları kullanılıyor.
Turnuva 11 gün sürecek. Play-off maçlarında satranç oyuncuları farklı zaman kontrollerinde tekrar karşı karşıya gelecek. Turnuvanın 20 Kasım'da sona ermesi planlanıyor.
Turnuvanın toplam ödül havuzu 650 bin ABD dolarıdır. Turnuva galibi 80 bin dolar ödül kazanacak.
Budapeşte'deki turnuva, 2027 yılında resmen başlatılması planlanan Total Chess Dünya Şampiyonası turunun ilk test aşaması niteliğindedir.
Şimdi asıl soru: Abdusattorov play-off'ta nasıl bir performans sergileyecek?
Nodirbek Abdusattorov için grup aşamasındaki sonuç beklenildiği gibi olmadı. Ancak turnuva henüz bitmedi. Sporcumuzun play-off'ta kendini gösterme ve nihai tabloda daha üst sıralara çıkma şansı var.
Praggnanandhaa'ya karşı oynanacak maçın da kolay geçmeyeceği kesin. Hintli büyükusta, modern satrancın en güçlü genç yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bu karşılaşma Abdusattorov için ciddi bir sınav olacak.
Satrançta bir turnuvadaki başarısız sonuç, sporcunun gerçek potansiyelini tam olarak belirlemez. En önemlisi, yenilgiden doğru dersleri çıkarmak ve bir sonraki fırsatı verimli kullanmaktır. Şimdi taraftarlar, sporcumuzun play-off maçlarını ilgiyle takip edecek.
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