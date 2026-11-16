Nodirbek Abdusattorov Budapeşte'deki turnuvayı son sırada tamamladı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, satrançta yeni bir format olan prestijli Total Chess World Championship Tour'un grup aşaması sona erdi. 650 bin ABD doları ödüllü turnuvada 24 büyükusta mücadele ediyor. Ancak Özbekistan temsilcisi Nodirbek Abdusattorov için grup aşaması başarısız geçti.

Gruptaki son maçlarında da galibiyet alamayan sporcumuz, altı satranç oyuncusu arasında en düşük sonucu elde etti. Artık şampiyonluk için değil, turnuvanın 21-24. sıraları için mücadele edecek.

Abdusattorov grup aşamasını son sırada tamamladı

Turnuvanın grup aşamasında 24 satranç oyuncusu dört gruba ayrıldı. Katılımcılar beş gün boyunca Fast Classic formatında karşı karşıya geldi.

Bu aşamada galibiyete 3 puan, beraberliğe ise 1 puan verildi. Bu sistem, satranç oyuncularını sadece yenilgiden kaçınmaya değil, her fırsatı değerlendirip galibiyet almaya teşvik etti.

Ne yazık ki, Nodirbek Abdusattorov «A» grubunda potansiyelini tam olarak sergileyemedi. Grup aşamasının son gününde Amerikalı Andrew Hong ile oynadığı her iki maçta da berabere kaldı.

Sonuç olarak sporcumuz toplam 9 puanla grubunda altıncı, yani son sırada yer aldı. Bu durum, turnuvanın ana ödülü için mücadele etme şansını ortadan kaldırdı.