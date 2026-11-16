Ciryl Gane ve Josh Hocket dövüşü sonrası UFC yıldızları ikiye bölündü
New York'taki Madison Square Garden arenasında düzenlenen UFC 334 turnuvasının ana maçı, MMA hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ağır sıklet şampiyonu Ciryl Gane ile Amerikalı Josh Hocket arasındaki beş rauntluk mücadelede her iki dövüşçü de galibiyet için tüm gücünü ortaya koydu. Ancak sonunda hakemler oybirliğiyle Fransız sporcunun elini havaya kaldırdı.
48:47, 48:47, 48:47'lik skorla gelen galibiyetin ardından Gane şampiyonluk kemerini korudu. Ancak dövüş biter bitmez tartışmalar sona ermedi. UFC yıldızları ve eski dövüşçüler sosyal medyada görüşlerini dile getirerek kimileri her iki sporcuyu överken, kimileri de hakem kararını tartışmaya açtı.
Beş rauntluk dövüşte şampiyonluk kemeri belirlendi
Josh Hocket, dövüşün ilk saniyelerinden itibaren yüksek tempo ve yoğun baskıyla hareket etti. Amerikalı sporcu, rakibini geri çekilmeye zorlamaya, yakın mesafede dövüşmeye ve birkaç kez yere indirmeye çalıştı.
Ciryl Gane ise vuruş tekniğine, hareketliliğine ve mesafe kontrolü becerisine güvendi. Fransız dövüşçü, isabetli vuruşlarla karşılık verdi, rakibinin saldırılarını durdurmaya ve gerekli durumlarda kontra atak yapmaya çalıştı.
Müsabaka boyunca Hocket'in durmak bilmeyen baskısı ve Gane'in daha isabetli vuruşları dövüşü daha da ilginç kıldı. Özellikle belirleyici rauntlarda Fransız sporcu soğukkanlılığını koruyarak üstünlüğü elinde tutmayı başardı.
Sonuçta üç hakem de 48:47 skorla Gane'in galibiyetini tescilledi. Böylece şampiyon, kemerini başarıyla korumuş oldu.
MMA yıldızları dövüşten etkilendi
Dövüşten sonra sosyal medyada ünlü dövüşçülerin tepkileri ortaya çıktı. Birçoğu her iki sporcunun cesaretini, dayanıklılığını ve beş raunt boyunca yüksek tempoyu korumalarını takdir etti.
Brezilyalı Paulo Costa gördüklerine hayran kaldığını gizlemedi:
«Az önce ne izledim? Bu ikisi 25 dakika boyunca birbirini yenmek için her şeyini ortaya koydu. İnanılmaz bir dövüş. Sadece saygı!»
Eski UFC şampiyonu Francis Ngannou da galibi tebrik etti:
«Harika bir dövüş oldu! Tebrikler, Bon Gamin!»
Merab Dvalishvili ise bu karşılaşmayı daha da yüksek değerlendirdi:
«Bu, izlediğim en iyi UFC ağır sıklet dövüşlerinden biri!»
Henry Cejudo da Josh Hocket'in performansını ayrıca takdir etti:
«Josh Hocket, ağır sıklet için gereken şey bu!»
Derek Brunson ise dövüşten sonra ağır sıklet klasmanındaki değişimlere dikkat çekti:
«Bu ağır sıkletin geleceği; harika formda olan ve dövüşebilen iki ağır sıklet dövüşçüsü. Şişman ağır sıklet dövüşçülerine elveda! Hocket'e saygı. Harika bir performans!»
Hocket'in hızı ve baskısı özellikle takdir edildi
Dövüşün en çok tartışılan yönlerinden biri, Josh Hocket'in ağır sıklet için sıra dışı hızı ve kesintisiz baskısı oldu.
Alan Jouban bu konuda şu görüşü bildirdi:
«Hiçbir ağır sıklet dövüşçüsü Hocket'in hızında dövüşmemişti. İnanılmaz bir baskı ve hız!»
Billy Quarantillo da Amerikalı sporcunun dayanıklılığını vurguladı:
«Hocket birkaç sert vuruşa dayandı ve bu dövüşü izlenir kıldı. Kesinlikle onu sevmeye başladım.»
Matt Brown ise Hocket'i açıkça destekledi:
«Hocket yapması gerekeni yapıyor! Siz ne derseniz deyin umurumda değil. Ben Josh Hocket'i seviyorum!»
Josh Emmett de Madison Square Garden'daki karşılaşmayı gerçek bir savaş olarak değerlendirdi:
«Gecenin ana maçında gerçek bir savaş yaşandı!»
Tatiana Suarez ve Stephen Asplund da müsabakayı yüksek değerlendirerek gecenin en ilgi çekici olaylarından biri olarak nitelendirdi.
Herkes hakem kararına katılmadı
Dövüşün rekabetçi geçmesi, hakem kararı konusunda da farklı fikirlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı uzmanlar galibiyeti Gane için hak edilmiş görürken, diğerleri Hocket lehine oy kullanırdı.
MMA gazetecisi Aaron Bronsteter kendi hesaplamasında galibiyeti Amerikalı dövüşçüye verdi:
«Benim skor kartımda 48:47 Hocket lehine. Çok yakın bir dövüş oldu, ikisinin de kazanma şansı vardı. Bence birinci ve beşinci rauntlar belirleyiciydi. Tamamen çılgınca bir dövüş.»
Ben Fowlkes ise aksine, şampiyonun galibiyetini onayladı:
«Ağır sıklette beş rauntluk bir dövüşü bu kadar inanılmaz derecede ilginç izlemek nadirdir. Ancak ben galibiyeti Gane'e verirdim.»
Mike Bohn da müsabakayı son 15 yılda izlediği en iyi dövüşlerden biri olarak adlandırdı. Ona göre Hocket'in yüksek temposuna dayanmak ve belirleyici anlarda isabetli hareket etmek Gane için kolay olmadı.
«Çok yakın bir dövüş oldu ve rövanşlarını izlemekten memnuniyet duyardım.»
Jon Jones'tan da kendine has bir tepki
UFC tarihindeki en ünlü dövüşçülerden biri olan Jon Jones da bu karşılaşmayı göz ardı etmedi. Sosyal medya hesabında, kendisi hakkında kötü konuşan dövüşçülerin sonraki müsabakalarda yenildiklerini belirtti.
«Biliyorum, bu en inanılmaz tesadüf ama hakkımda kötü konuşan her dövüşçü bir sonraki dövüşünde kaybediyor. Yemin ederim, bu yıllardır böyle devam ediyor. İlginç. Harika iş, Fransız! Aynı antrenörler ama sonuçlar farklı.»
Jones'un bu sözleri de hayranlar arasında ayrı bir tartışmaya neden olabilir. Onun Gane'i tebrik etmesi ise Fransız dövüşçünün performansına verilen bir diğer dikkat çekici değerlendirme oldu.
Gane şampiyonluğunu korudu ama Hocket de hayranların dikkatini çekti
Bu dövüşün resmi galibi Ciryl Gane oldu. Ancak Josh Hocket de kesintisiz baskısı, hızı ve dayanıklılığı ile ağır sıklet klasmanındaki ciddi rakiplerden biri olduğunu gösterdi.
En önemlisi, dövüş sonrası tepkiler sadece galibi tebrik etmekle sınırlı kalmadı. Birçok dövüşçü her iki sporcunun da emeğini takdir etti, bazıları ise rövanş yapılmasını istediğini belirtti.
Şimdi temel soru açık kalıyor: Ciryl Gane ve Josh Hocket bir kez daha oktagonda karşılaşırsa, bu sefer kimin eli havaya kalkacak?
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