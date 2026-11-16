Ciryl Gane ve Josh Hocket dövüşü sonrası UFC yıldızları ikiye bölündü

New York'taki Madison Square Garden arenasında düzenlenen UFC 334 turnuvasının ana maçı, MMA hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ağır sıklet şampiyonu Ciryl Gane ile Amerikalı Josh Hocket arasındaki beş rauntluk mücadelede her iki dövüşçü de galibiyet için tüm gücünü ortaya koydu. Ancak sonunda hakemler oybirliğiyle Fransız sporcunun elini havaya kaldırdı.

48:47, 48:47, 48:47'lik skorla gelen galibiyetin ardından Gane şampiyonluk kemerini korudu. Ancak dövüş biter bitmez tartışmalar sona ermedi. UFC yıldızları ve eski dövüşçüler sosyal medyada görüşlerini dile getirerek kimileri her iki sporcuyu överken, kimileri de hakem kararını tartışmaya açtı.

Beş rauntluk dövüşte şampiyonluk kemeri belirlendi

Josh Hocket, dövüşün ilk saniyelerinden itibaren yüksek tempo ve yoğun baskıyla hareket etti. Amerikalı sporcu, rakibini geri çekilmeye zorlamaya, yakın mesafede dövüşmeye ve birkaç kez yere indirmeye çalıştı.

Ciryl Gane ise vuruş tekniğine, hareketliliğine ve mesafe kontrolü becerisine güvendi. Fransız dövüşçü, isabetli vuruşlarla karşılık verdi, rakibinin saldırılarını durdurmaya ve gerekli durumlarda kontra atak yapmaya çalıştı.

Müsabaka boyunca Hocket'in durmak bilmeyen baskısı ve Gane'in daha isabetli vuruşları dövüşü daha da ilginç kıldı. Özellikle belirleyici rauntlarda Fransız sporcu soğukkanlılığını koruyarak üstünlüğü elinde tutmayı başardı.

Sonuçta üç hakem de 48:47 skorla Gane'in galibiyetini tescilledi. Böylece şampiyon, kemerini başarıyla korumuş oldu.

MMA yıldızları dövüşten etkilendi

Dövüşten sonra sosyal medyada ünlü dövüşçülerin tepkileri ortaya çıktı. Birçoğu her iki sporcunun cesaretini, dayanıklılığını ve beş raunt boyunca yüksek tempoyu korumalarını takdir etti.

Brezilyalı Paulo Costa gördüklerine hayran kaldığını gizlemedi:

«Az önce ne izledim? Bu ikisi 25 dakika boyunca birbirini yenmek için her şeyini ortaya koydu. İnanılmaz bir dövüş. Sadece saygı!»

Eski UFC şampiyonu Francis Ngannou da galibi tebrik etti: