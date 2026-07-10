Dalgıç neden deniz yıldızına iğne yapıyor?

·36·Dünya
Dalgıç neden deniz yıldızına iğne yapıyor?

Deniz dibinde bir dalgıcın deniz yıldızına iğne yaptığını gösteren videoları izleyen çoğu kişi, onun hayvanı tedavi ettiğini düşünüyor. Ancak gerçek durum oldukça farklı.

Sıradan deniz yıldızları, deniz ekosisteminde önemli bir yere sahiptir. Yumuşakçalar, deniz kestaneleri ve bazı küçük deniz canlılarıyla beslenerek sayılarını doğal dengede tutarlar. İlginç olan şu ki, deniz yıldızlarında ne beyin ne de kan bulunur. Vücutlarında deniz suyu dolaşır; hareket ve diğer yaşamsal süreçleri ise sinir düğümleri yönetir.

Uzmanlar bir diğer önemli noktaya dikkat çekiyor: Eğer bir deniz yıldızıyla karşılaşırsanız, ona elinizle dokunmamanız tavsiye edilir. Sudan çıkarıldığında nefes alma imkanını kaybeder ve kısa sürede zarar görebilir.

Ancak videodaki canlı sıradan bir deniz yıldızı değildir. Bu, "Dikenli Taç" (Crown-of-thorns starfish) olarak adlandırılan, zehirli dikenlere sahip yırtıcı bir türdür. Bu deniz yıldızı mercan resifleriyle beslenir. Sayıları aniden artarsa, kısa sürede büyük mercan resiflerine ciddi zararlar verebilirler.

Bu nedenle dalgıçlar, onları kontrol altında tutmak için özel bir yöntem kullanırlar. Bu türdeki deniz yıldızlarına sirke çözeltisi enjekte ederler.

İnsanlar avuçlarında ve su dibinde çeşitli deniz yıldızlarını tutuyorlar.

Bunun nedeni basittir: Sirke, "Dikenli Taç" deniz yıldızını hızla öldürür ancak çevredeki mercan resiflerine ve diğer deniz canlılarına neredeyse hiç zarar vermez. Ayrıca bu yöntem ucuz, ekolojik açıdan nispeten güvenli ve uygulamada etkili kabul edilir.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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