UEFA Uluslar Ligi: Fransa grup lideri olmasına rağmen Zidane neden endişeli?

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UEFA Uluslar Ligi: Fransa grup lideri olmasına rağmen Zidane neden endişeli?

Fransa milli takımı UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son maçında kendi sahasında Türkiye'yi konuk etti ve zorlu bir galibiyet aldı (2:1). "Horozlar" adına rakip oyuncu kendi kalesine gol atarken (kendi kalesine), Eli Junior Kroupi diğer golün sahibi oldu. Türkler ise maçın sonunda, 90. dakikada tek golle karşılık verdi.

"Bugünkü oyunun içeriği bende belirli endişeler uyandırdı"

Buna rağmen, Fransa milli takımı teknik direktörü Zinedine Zidane TF1 televizyon kanalına verdiği röportajda galibiyetten tam olarak memnun kalmadığını açıkça belirtti. Onun sözlerine göre, takımın pres ve savunmadaki hareketleri ciddi soru işaretleri doğurdu:

"Bizim için ana hedef gruptan çıkmaktı, bu görevi yerine getirdik. Ancak bugünkü oyunun içeriği bende belirli endişeler uyandırdı. Özellikle pres konusunda; rakiplere çok fazla fırsat verdik. Bu çok kötü bir görüntüydü", dedi deneyimli teknik adam.

Maç ve grup istatistikleri

Detaylar

Maç skoru

Fransa — Türkiye 2:1

Goller

Topsu (k.k), Kroupi — Bardakçı

Fransa'nın gruptaki durumu

13 puanla 1. sıra (Play-off bileti)

Gruptaki diğer takımlar

Belçika (12 puan), İtalya (10 puan), Türkiye (0 puan)

Devre arası talimatları ve oyuncuların azmi

Teknik direktör, devre arasında yapılan hataları gidermeye çalıştığını ve sonrasında ikinci yarıda oyunun biraz daha iyiye gittiğini vurguladı. Aynı zamanda Zidane, sorunun sadece savunmacılarda olmadığını, tüm takımın birlikte savunma yapması gerektiğini hatırlattı:

"Sorun sadece savunmacılarda değil; tüm takım birlikte savunma yapar. Birçok açıdan memnun değilim, bununla birlikte oyuncuların sahada gayret gösterdiğini gördüm; benim için en önemlisi de bu", diye ekledi Zidane.

Belirtmek gerekir ki, bu galibiyetten sonra Fransa milli takımı grup aşamasını 13 puanla birinci sırada tamamladı. Gruptaki diğer sıralamalar ise şu şekilde oluştu: Belçika 12 puanla ikinci, İtalya 10 puanla üçüncü olurken, Türkiye hiç puan toplayamadı.

Sizce Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa milli takımı, Uluslar Ligi'nin final aşamasında oyununu geliştirebilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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