Zelenskiy'den ciddi çağrı: Rus hava sahasında neler oluyor?

·6·Dünya
Zelenskiy'den ciddi çağrı: Rus hava sahasında neler oluyor?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy; dünya genelindeki tüm havayolu şirketlerine, sigorta kuruluşlarına ve Rusya'nın büyük havalimanlarını kullanan yapılara acil bir çağrıda bulundu. Ukrayna lideri, Rusya Federasyonu hava sahasının sivil havacılık için tamamen tehlikeli bir bölge haline geldiğini duyurdu.

Zelenskiy'nin ifadesine göre, Rusya semalarındaki drone sayısının hızla artması nedeniyle bu bölge uçuşlar için fiilen kapanmaktadır.

«Sivil havacılığın dronelar arasında yeri yok»: Zelenskiy'nin çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı, açıklamasında uluslararası topluma ve havayolu şirketlerine şu önemli uyarıları iletti:

  • Hava sahasındaki risk düzeyi: «Rus hava sahasını kullanan her havayolu şirketini, her sigortacıyı ve Rusya'nın ana havalimanlarını kullanan herkesi uyarmak istiyoruz: Rusya semaları artık tamamen güvenli değil»;

  • Sivil uçaklara yönelik bir tehdit yok, ancak...: «Ukrayna, sivil havacılığın kendisine veya tek bir sivil uçağa tehdit oluşturmuyor. Sadece Rusya semalarında artık sürekli olarak dronelar olacak ve bunun dikkate alınması şart. Rus hükümeti bunu resmen açıkça belirtmese de, başlattıkları savaş kendi gökyüzünü fiilen kapatıyor»;

  • Masum insanların hayatı: «Masum insanların hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Bu nedenle ortaklarımızı uyarıyoruz: Rusya semalarında güvenli anlar sona erdi».

Moskova ve St. Petersburg havalimanlarına uçuş yapan hava taşıyıcılarına çağrı

Kiev tarafından diplomatik ve uluslararası kanallar aracılığıyla alınan önlemler:

  • Büyükelçilerin ve havayolu şirketlerinin dikkatine: Ukrayna lideri, Kiev ve Moskova'da görev yapan yabancı ülke büyükelçilerini bu riski kendi hükümetlerine iletmeye çağırdı. Özellikle şu anda Moskova, St. Petersburg ve diğer büyük Rus şehirlerine düzenli uçuşlar gerçekleştiren havayolu şirketlerine ciddi bir uyarı yapıldı;

  • Uluslararası kuruluşlara resmi bilgilendirme: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve ilgili devlet kurumları, tüm uluslararası havacılık ve güvenlik kuruluşlarına Rusya semalarındaki gerçek riskler hakkında tam kapsamlı raporlar sunacaktır.

Volodimir ZelenskiyRusyaUkraynaSivil HavacılıkGüvenlik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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