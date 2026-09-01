Zelenskiy'den ciddi çağrı: Rus hava sahasında neler oluyor?

Sivil uçaklara yönelik bir tehdit yok, ancak...: «Ukrayna, sivil havacılığın kendisine veya tek bir sivil uçağa tehdit oluşturmuyor. Sadece Rusya semalarında artık sürekli olarak dronelar olacak ve bunun dikkate alınması şart. Rus hükümeti bunu resmen açıkça belirtmese de, başlattıkları savaş kendi gökyüzünü fiilen kapatıyor»;