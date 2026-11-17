ABD'nin Arizona eyaletinde, Büyük Kanyon Milli Parkı'nın Kuzey Kenarı yakınlarında küçük bir uçak düştü. Olay sonucunda uçaktaki üç kişinin tamamı hayatını kaybetti. Bu bilgi ABD Milli Park Hizmeti tarafından açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, Piper PA-24 Comanche tipi uçak 15 Kasım akşamı düştü. Uçakta üç kişi bulunuyordu. Uçağın kaybolduğuna dair ihbar aynı gün saat 23:30 civarında Büyük Kanyon Bölgesel İletişim Merkezi'ne ulaştı. Hava aracının son kaydedilen konumu Kuzey Kenar'daki Basin bölgesiydi.

Arama çalışmaları 16 Kasım sabahı başladı. Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, uçağı havadan aramak için kızılötesi görüntüleme ve gece görüş ekipmanları kullandı. Aynı gün saat 10:15 civarında Milli Park Hizmeti ekipleri, uçağın enkazını ve parçalarını Basin bölgesinde buldu. Yetkililer, uçakta hayatta kalan kimsenin olmadığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, Coconino ve Kane ilçelerinin arama kurtarma ekipleri ile ABD Hava Kuvvetleri'nin kurtarma operasyonları koordinasyon merkezi katıldı.

Kazanın nedenleri, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından Milli Park Hizmeti'nin desteğiyle araştırılıyor. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.