Rusya'da Kazan-Soçi rotasında uçan bir uçakta bir yolcunun doğum yaptığına dair yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada geniş yer bulan telsiz konuşması kaydının gerçek bir olay değil, özel bir programda modellenmiş bir simülasyon olduğu anlaşıldı.

14 Kasım'da Rus medyasında, uçakta 35 haftalık hamile bir kadının doğum sancılarının başladığı ve mürettebatın uçağı Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptırmak istediği yönünde haberler yer almıştı. İddiaya göre uçak yere inmeden bebek dünyaya gelmiş ve yolcular arasındaki bir doktor kadına yardım etmişti.

Haberlerde, hava trafik kontrolörünün "Artık uçağınızda 177 yolcu var" şeklindeki şakacı ifadesine de yer verilmişti. Bu video sosyal medyada hızla yayılarak birçok yayın organı tarafından gerçek bir olaymış gibi haberleştirilmişti.

Ancak daha sonra hava trafik kontrolörü Vasiliy Filin videoya açıklık getirerek, telsiz konuşmasının özel bir simülatör programında oluşturulduğunu belirtti. Filin, bununla hava trafik kontrolörlerinin acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini göstermeyi amaçladıklarını ifade etti. Gerçek çalışma sürecini doğrudan kaydetmek mümkün olmadığı için eğitimleri özel bir programda sergilediğini açıkladı.

Böylece Kazan-Soçi uçuşunda bebek doğduğu, uçağın Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptığı ve uçaktaki yolcu sayısının 177'ye çıktığına dair haberlerin kurgulanmış bir sahneye dayandığı ortaya çıktı.