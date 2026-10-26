Meksika'da sel dehşeti: Hastaneleri su bastı, araçları sürükledi (video)

Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinin büyük sanayi merkezi olan Ciudad Juárez şehri, art arda yağan şiddetli yağmurlar ve büyük dolu yağışı nedeniyle ciddi ani sel baskınlarına (flash floods) maruz kaldı. 23-24 Ekim 2026 tarihlerinde meydana gelen doğal afet, şehir altyapısını felç ederek sokakları tehlikeli su akıntılarına dönüştürdü.

Dikkat çekici bir şekilde, bu durum şehirde son bir ay içinde yaşanan ikinci büyük acil durum oldu; Eylül ayı sonunda da şiddetli yağışlar nedeniyle birçok baraj taşmış ve halk büyük zarar görmüştü.

Tıp merkezi sular altında: Cerrahi ve acil servis bölümlerine su girdi

Doğanın bu öfkesi, şehirdeki ana sağlık kuruluşlarından birinin faaliyetlerini ciddi şekilde tehdit etti:

Dolu ve kanalizasyon sorunu: Şehirdeki 6 numaralı tıp merkezinin (Hospital General de Zona No. 6) çatısındaki su tahliye kanallarının dolu kütleleri tarafından tıkanması ve sokak drenaj sistemlerinin taşması sonucu binanın içine sel suları girdi;

Önemli bölümlere etkisi: Su, hastanenin bodrum katına, mutfağına, acil servisine ve hatta ameliyathanelerine kadar ulaştı;

150 hasta güvende: Zorlu koşullara rağmen, sağlık personeli ve kurtarma ekiplerinin çabalarıyla 150'den fazla hastanın tahliyesine gerek kalmadı ve tıbbi hizmetlerin aksamaması sağlandı.

Araçlar Rio Grande'ye sürüklendi, fabrika çatısı çöktü

Şehir sokaklarında ve yerleşim bölgelerinde yaşanan durum oldukça dramatikti: