Meksika'da sel dehşeti: Hastaneleri su bastı, araçları sürükledi (video)
Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinin büyük sanayi merkezi olan Ciudad Juárez şehri, art arda yağan şiddetli yağmurlar ve büyük dolu yağışı nedeniyle ciddi ani sel baskınlarına (flash floods) maruz kaldı. 23-24 Ekim 2026 tarihlerinde meydana gelen doğal afet, şehir altyapısını felç ederek sokakları tehlikeli su akıntılarına dönüştürdü.
Dikkat çekici bir şekilde, bu durum şehirde son bir ay içinde yaşanan ikinci büyük acil durum oldu; Eylül ayı sonunda da şiddetli yağışlar nedeniyle birçok baraj taşmış ve halk büyük zarar görmüştü.
Tıp merkezi sular altında: Cerrahi ve acil servis bölümlerine su girdi
Doğanın bu öfkesi, şehirdeki ana sağlık kuruluşlarından birinin faaliyetlerini ciddi şekilde tehdit etti:
Dolu ve kanalizasyon sorunu: Şehirdeki 6 numaralı tıp merkezinin (Hospital General de Zona No. 6) çatısındaki su tahliye kanallarının dolu kütleleri tarafından tıkanması ve sokak drenaj sistemlerinin taşması sonucu binanın içine sel suları girdi;
Önemli bölümlere etkisi: Su, hastanenin bodrum katına, mutfağına, acil servisine ve hatta ameliyathanelerine kadar ulaştı;
150 hasta güvende: Zorlu koşullara rağmen, sağlık personeli ve kurtarma ekiplerinin çabalarıyla 150'den fazla hastanın tahliyesine gerek kalmadı ve tıbbi hizmetlerin aksamaması sağlandı.
Araçlar Rio Grande'ye sürüklendi, fabrika çatısı çöktü
Şehir sokaklarında ve yerleşim bölgelerinde yaşanan durum oldukça dramatikti:
Suların sürüklediği araçlar: Şiddetli sel, sokaklarda park halindeki onlarca aracı oyuncak gibi sürükledi. Su akıntısı, araçları şehrin batısındaki dereler aracılığıyla sınırdaki ünlü Rio Bravo (Rio Grande) nehrine doğru taşıdı;
Araçlardan tahliye: Kurtarma ekipleri, sular altında kalan ve araçlarında mahsur kalan onlarca sürücü ve yolcuyu güvenli bölgelere çıkardı;
100'den fazla acil çağrı: 24 saat içinde kurtarma servisine 100'ü aşkın acil durum ihbarı geldi; birçok özel evi su bastı, bir sanayi tesisinde ise yükü taşıyamayan çatı çöktü;
Can kaybı var mı? Chihuahua Eyaleti Sivil Savunma Servisi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, meydana gelen büyük maddi hasara rağmen olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.
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