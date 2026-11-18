Uluslar Ligi grup aşamasının en üretken golcüsü belli oldu. İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, altı maçta rakip fileleri sekiz kez havalandırarak turnuvanın en golcü ismi oldu.

En yakın takipçileri arasında Norveçli yıldız Erling Haaland, Danimarkalı forvet Rasmus Højlund ve diğer tanınmış futbolcular yer alıyor.

Kane — gol krallığı yarışında birinci

İngiltere milli takımı forveti, Uluslar Ligi grup aşamasındaki altı maçta sekiz gol atmayı başardı. Bu sonuç, ona turnuvanın en golcü oyuncusu unvanını kazandırdı.