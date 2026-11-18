Harry Kane, Uluslar Ligi'nde gol krallığında zirveye yerleşti
Uluslar Ligi grup aşamasının en üretken golcüsü belli oldu. İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, altı maçta rakip fileleri sekiz kez havalandırarak turnuvanın en golcü ismi oldu.
En yakın takipçileri arasında Norveçli yıldız Erling Haaland, Danimarkalı forvet Rasmus Højlund ve diğer tanınmış futbolcular yer alıyor.
Kane — gol krallığı yarışında birinci
İngiltere milli takımı forveti, Uluslar Ligi grup aşamasındaki altı maçta sekiz gol atmayı başardı. Bu sonuç, ona turnuvanın en golcü oyuncusu unvanını kazandırdı.
Kane'in istatistiği, en yakın takipçilerinden iki gol fazla. Böylece grup aşamasını turnuvadaki diğer tüm forvetlerden daha yüksek bir performansla tamamladı.
Haaland ve Højlund da ilk beşte
Gol krallığı listesinin ikinci sırasını beş futbolcu paylaşıyor. Her biri altı gol kaydetti.
Bu isimler şunlar:
Rasmus Højlund — Danimarka;
Andri Gudjohnsen — İzlanda;
Viktor Gyökeres — İsveç;
Erling Haaland — Norveç;
Troy Parrott — İrlanda.
Bu listede Haaland ve Højlund gibi ünlü forvetlerin yanı sıra Andri Gudjohnsen ve Troy Parrott'un yüksek performansı da dikkat çekiyor.
Sonuç olarak Harry Kane, sekiz golle Uluslar Ligi grup aşamasının tek lideri oldu. Haaland, Højlund ve diğer dört futbolcu ise altışar golle ikinci sırayı paylaştı.
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