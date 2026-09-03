Estonya'da ombudsmanlık görevini yürüten hukukçu cumhurbaşkanı oldu

Estonya parlamentosu Riigikogu, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak Adalet Şansölyesi ve hukukçu Ülle Madise'yi seçti. 51 yaşındaki Madise, bu göreve gelen ikinci kadın oldu. Haber Reuters tarafından duyuruldu.

Madise, 2 Eylül'de gerçekleştirilen seçimin ilk turunda 71 milletvekilinin oyunu aldı. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az 68 oy gerekiyordu. Toplam 78 milletvekili oylamaya katıldı.

Bu seçimde Madise tek adaydı. Adaylığı 75 parlamento üyesi tarafından desteklenmiş, diğer adaylar ise kayıt için yeterli desteği toplayamamıştı.

Madise, 2015 yılından bu yana Estonya'nın Adalet Şansölyesi görevini yürütmektedir. Bu pozisyon, ülkede hukukun üstünlüğünü denetlemenin yanı sıra ombudsmanlık görevlerini de kapsamaktadır.

Beş yıllık bir dönem için seçilen yeni cumhurbaşkanı, 12 Ekim'de yemin ederek resmen görevine başlayacak. Madise, bir dönem cumhurbaşkanlığı yapan ve ikinci dönem için aday olmayan Alar Karis'in yerini alacak.

Ülle Madise, Estonya tarihindeki yedinci cumhurbaşkanı ve ülkenin cumhurbaşkanlığı makamına gelen ikinci kadın olacak.