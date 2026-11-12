İsrail ordusu Gazze tünelleri için 1.000'e kadar insansı robot satın alabilir

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Hamas tünellerinde kullanmak üzere ABD merkezli Foundation Future Industries şirketiyle 1.000'e kadar insansı robot tedariki için görüşmeler yürütüyor. Gelecekte bu robotların muharebe görevlerine dahil edilmesi olasılığı da değerlendiriliyor. Konuyla ilgili haberi Financial Times duyurdu.

Söz konusu olan, şirket tarafından üretilen Phantom MK1 model insansı robotlardır. Foundation Future Industries kurucu ortağı ve başkanı Mike LeBlanc, robotların dar tünellerde hareket edebildiğini, tuzakları tespit edebildiğini ve patlayıcı düzeneklerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

LeBlanc, Eylül ayında İsrail ordusu yetkilileriyle görüştüğünü ve şirketin robotlarından biriyle Hamas tünellerini incelediğini açıkladı. Görüşmelerin doğrudan İsrail Genelkurmay Başkanı ile yürütüldüğünü ifade etti.

Taraflar arasında henüz imzalanmış bir sözleşme veya robotların tedariki konusunda alınmış nihai bir karar bulunmuyor. Financial Times'ın talebi üzerine İsrail ordusu gazetecileri Savunma Bakanlığı'na yönlendirirken, bakanlık yorum yapmaktan kaçındı.

Foundation Future Industries 2024 yılında kuruldu. Şirketin genel merkezi San Francisco'da bulunuyor. Phantom robotlarını lojistik, keşif ve tehlikeli bölgelerdeki görevler dahil olmak üzere endüstriyel ve askeri alanlar için geliştiriyor.

Şirketin robotları 2026 başında Ukrayna'da da test edildi. İki adet Phantom MK1, tehlikeli bölgelerde yük taşıma ve tahliye gibi lojistik görevlerde denendi. Robotların doğrudan çatışmalara katıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Bilgi notu olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Foundation Future Industries'in yatırımcılarından biri ve baş stratejik danışmanıdır. Sözcüsü, Eric Trump'ın şirketin günlük operasyonlarına veya devlet sözleşmeleriyle ilgili görüşmelere dahil olmadığını belirtti.