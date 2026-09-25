BMW'nin içine uçan geyik 20 yaşındaki futbolcunun ölümüne neden oldu

Polonya'da meydana gelen sıra dışı bir trafik kazası, 20 yaşındaki futbolcu Oskar Kordus'un hayatına mal oldu. Kordus'un kullandığı BMW'ye, karşı yönden gelen bir aracın çarptığı geyik uçarak girdi.

Kaza, 21 Eylül günü saat 06:00 civarında Polonya'nın batısındaki Gostyń çevre yolunda meydana geldi. 52 yaşındaki bir Volkswagen sürücüsü, Krayewice ile Grabonóg arasındaki 434 numaralı il yoluna fırlayan geyiğe çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan hayvan, karşı şeritteki Kordus'un BMW'sinin ön camından içeri girerek futbolcunun yüzüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle BMW yoldan çıkarak hendeğe devrildi. Savcılık verilerine göre, futbolcunun kazaya tepki verecek zamanı olmadı.

Görgü tanıkları, Kordus'un nefes almadığını fark ederek kalp masajına başladı. Kurtarma ekipleri de CPR uyguladı. Ambulans geldiğinde futbolcunun yaşamsal belirtileri geri döndü ve hava ambulansı ile Poznań'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Oskar Kordus aynı gün saat 22:30 civarında hayatını kaybetti. Volkswagen sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kordus, Polonya dördüncü liginde mücadele eden Kania Gostyń kulübünde defans oyuncusu olarak forma giyiyordu. Sezon başında Korona Piaski takımından transfer olmuş ve yeni takımıyla yedi lig maçına çıkmıştı. Cumartesi günü Pogoń Nowe Skalmierzyce'ye karşı oynanan maçta görev almış, ay başında da Ostrovia 1909'a karşı sahaya çıkmıştı.

Futbolcu, geçen sezon Korona Piaski formasıyla 26 lig maçında yer aldı. Altyapı seviyesinde ise Zagłębie Lubin ve Warta Poznań kulüplerinde oynadı.

Kania Gostyń, futbolcunun vefatı nedeniyle ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diledi. Kulüp temsilcisi, Oskar Kordus'un ölüm haberini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Eski kulübü Korona Piaski de futbolcuyu anarak, Kordus'un kulübün kendi altyapısından yetişen bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Savcılık, olayı ölümlü trafik kazası olarak soruşturmaya devam ediyor. Futbolcunun cenaze töreni tarihi henüz açıklanmadı.