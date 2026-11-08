Eski «Miss Tayland» yardım fonu skandalı nedeniyle tutuklandı

·92·Dünya
Eski «Miss Tayland» yardım fonu skandalı nedeniyle tutuklandı

Eski Tayland güzellik kraliçesi Boom Panadda Wongphudee, yardım fonlarıyla ilgili bir skandalın ardından tutuklandı. Kendi kurduğu yardım kuruluşuna gelen bağışların amacı dışında kullanıldığı şüphesiyle soruşturma yürütülüyor.

2000 yılında «Miss Tayland» unvanını kazanan Wongphudee; halkı yanıltmak, kara para aklamak ve Tayland'ın Bilgisayar Suçları Yasası'nı ihlal etmekle ilgili üç ayrı suçlamayla karşı karşıya. 50 yaşındaki oyuncu, televizyon sunucusu ve Do Good Organisation Foundation yardım vakfının kurucusu polis tarafından gözaltına alındı.

Need To Know haberine göre, 6 Kasım'da Bangkok'taki Nawamin Road caddesi yakınındaki bir konut kompleksinin önünde tutuklandı. O sırada Wongphudee, avukatı Ekkasi Srisang (Avukat Phet) ile birlikte gazetecilere açıklama yapmaya hazırlanıyordu. Konut kompleksinin dışında toplanarak hakkında çıkarılan olası tutuklama emriyle ilgili soruları yanıtlamayı planlıyorlardı. Ancak basınla görüşme başlamadan önce polis onu gözaltına aldı.

Soruşturmanın ana odağı, Do Good Organisation Foundation vakfına bağış olarak verilen paraların ticari olmayan amaçlarla kullanıldığı iddialarıyla ilgili. Kolluk kuvvetleri şu anda mali işlemlerini ve mal varlığını inceliyor. Ayrıca olayla bağlantılı olabilecek yakınlarının faaliyetleri de denetim altına alındı.

Wongphudee yerel gazetecilere verdiği demeçte, yasal süreçlerin tamamına katılmaya hazır olduğunu belirtti. «Yasal süreçten geçmeye hazırım. Herkesten özür dilerim. Herkesten af diliyorum» dedi.

Bu dava kapsamında polis, şüpheli durumlarla bağlantılı olabilecek dört adreste arama yaptı. Bunlar arasında Bangkok'taki evi, eşi Atip Anantawan'a ait mülkler, yardım vakfının binası ve başkentteki bir başka yapı yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre müfettişler yaklaşık 17 banka hesabını inceledi. Ayrıca toplam değeri 2,2 milyon sterlini aşan varlıklar tespit edildi. Ancak bu varlıkların tamamının yardım fonlarıyla satın alınıp alınmadığı henüz resmen doğrulanmadı.

Eski «Miss Tayland»ın yaklaşık yirmi yıldır insani yardım faaliyetlerinde bulunduğu ve bu çalışmalarıyla kamuoyunda saygın bir yer edindiği belirtiliyor. Şu anda ise ismi, yardım fonlarının kullanımıyla ilgili ciddi bir soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

TaylandBoom Panadda WongphudeeMiss TaylandYolsuzlukYardım Vakfı
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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