Orta Asya’da yaşamak için en uygun ülke hangisi?

Özbekistan bu yıl yaşamak için en uygun ülkeler sıralamasında yer alarak Orta Asya ülkeleri arasında Kazakistan’ın ardından ikinci sırayı aldı. Bu bilgi, “Rumavi” tarafından hazırlanan Global Relocation Index sıralamasında paylaşıldı.

Bu uluslararası sıralamada dünyanın 192 ülkesi analiz edildi. Sıralamada ülkelerin yaşamak, çalışmak ve yeni bir ortama taşınmak için ne ölçüde uygun koşullara sahip olduğu değerlendirildi.

Orta Asya ülkeleri arasında Kazakistan 62,9 puanla 77. sırada yer alarak bölgede birinci oldu. Özbekistan ise 59,9 puanla 110. sırayı aldı.

Diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

Kırgızistan — 118. sıra;

Tacikistan — 137. sıra;

Türkmenistan — 155. sıra.

Özbekistan hangi kriterlerde yüksek puan aldı?

Sıralamada ülkeler ağırlıklı olarak maddi imkânlar, yaşam kalitesi, güvenlik ve yeni ortama uyum olmak üzere dört önemli kritere göre değerlendirildi.

Özbekistan bu alanlarda farklı sonuçlar elde etti. Ülke maddi imkânlar açısından 73 puan, güvenlik açısından 63 puan, yaşam kalitesi açısından 57 puan ve uyum açısından 44 puan topladı.

Bu göstergeler Özbekistan’ın özellikle maddi imkânlar ve güvenlik açısından sıralamada kayda değer bir sonuç elde ettiğini gösteriyor.

Dünyada hangi ülkeler lider?

Dünya sıralamasında ilk sırayı Estonya aldı. Sonraki sıralarda Singapur, Malezya, Portekiz ve Tayvan yer aldı.

Böylece ilk beş ülke şu şekilde sıralandı:

Estonya; Singapur; Malezya; Portekiz; Tayvan.

Sıralamanın en alt basamaklarında ise Afganistan, Yemen, Güney Sudan, Nijer ve Çad yer aldı.

Bildirildiğine göre Global Relocation Index sıralaması, insanlar için yaşamak veya başka bir ülkeye taşınmak açısından en uygun ülkeleri belirlemek amacıyla oluşturuldu.