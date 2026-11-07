İtalyan postacı 2,7 tonluk 1 sentlik madeni para biriktirerek yerel bir efsane haline geldi

Bruno Salvi. Fotoğraf: Bild

İtalya'da yaşayan postacı Bruno Salvi, hayatının büyük bir kısmını basit ama şaşırtıcı bir amaca adadı: nakit 2,7 ton (2710 kg) ağırlığında 1 sentlik bakır madeni paraları toplamayı başardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, uzun yıllara dayanan bu hobisi sadece devasa rakamlara ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda yaşadığı evin zemin güvenliğini de tehlikeye atmaya başladı.

Liradan sente: 1,176 milyon adet madeni paranın hikayesi

Bruno Salvi çocukluğundan beri bozuk paralara ilgi duyuyordu, ancak gerçek «biriktirme yarışı» Avrupa'nın ortak para birimine geçtiği dönemde başladı:

«Sadece sınırlarımı görmek istedim»: «İtalya'da ulusal para birimi olan lira tedavülden kalkınca, 1 sentlik madeni paraları toplamaya başladım. Nadir veya antika numizmatik paralar bulma niyetim yoktu. Sadece bu işle ne kadar ileri gidebileceğimi görmek istedim», diyor Bruno;

Biriken toplam tutar: Uzun yıllara dayanan sabrın sonucunda elinde toplam 1 milyon 176 bin adet 1 sentlik madeni para birikti. Bu miktar toplamda 11.760 Euroetmektedir.

Ev zemini çöktü: 28 dev cam kavanozdaki hazine

Zamanla bakır madeni para yığını o kadar büyüdü ki, ev içinde ciddi bir güvenlik sorunu yarattı:

30 litrelik cam kavanozlar: Biriktirilen bozuk paralar, her biri 30 litre hacminde olan tam 28 büyük cam kavanoza dolduruldu;

Betondaki çatlaklar: Madeni paraların toplam ağırlığı 2,7 tonu aştığı için, evin beton zemini bu kadar ağır bir yükü taşıyamayarak çatladı;

Alt kata taşıma: Evin yıkılmasından endişe eden postacı, tüm ağır kavanozları binanın alt, daha sağlam olan katına taşımak zorunda kaldı.

Hedef — 1,5 milyon adet bozuk para

Beton zemindeki çatlaklara ve ağırlık sorunlarına rağmen Bruno işinden vazgeçmeye niyetli değil. Koleksiyonunu daha da genişletmeyi hedefliyor:

«Şu anki temel niyetim, madeni para sayısını 1,5 milyon adede çıkarmak. Eğer bu 1 sentlik bozuk paralar tedavülde kalmaya devam ederse, belki daha da fazlasını biriktiririm», diye vurguladı İtalyan postacı.