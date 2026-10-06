16 yaşındaki genç beş yıldır havuzda yaşıyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki İkbal Şeyh, son beş yıldır vaktinin çoğunu suda geçirdiğini söyledi. Genç, bu duruma neden olan şeyin kendisini rahatsız eden bilinmeyen bir cilt hastalığı olduğunu ve suyun ağrı ve yanma hissini bir nebze olsun hafiflettiğini belirtti.

Batı Bengal'in Murşidabad bölgesinden olan İkbal Şeyh'in, hayatının son beş yılının büyük bir kısmını küçük bir havuzda geçirdiği bildiriliyor. Kendisinin ifadesine göre su, "yanıp tutuşan cildini" soğutmaya ve ağrısını dindirmeye yardımcı oluyor.

Genç ve ailesi çeşitli hastanelere defalarca başvurdu. Ayrıca kendilerini şifacı olarak tanıtan kişilere de gittiler. Ancak şu ana kadar uzmanlar İkbal'in durumuna kesin bir teşhis koyamadı ve hastalığına etkili bir tedavi bulunamadı.

Beş yıl boyunca gece gündüz havuzda kalmak, normal bir insan için hayal etmesi zor bir durum. Ancak İkbal ve yakınları, gencin sudan uzun süre çıktığında şiddetli ve dayanılmaz bir ağrı hissettiğini belirtiyor. Bu nedenle vaktinin çoğunu suyun içinde geçirmek zorunda kaldığını söylüyor.

İkbal, başına gelen bu talihsiz durumun nedenini doğaüstü güçlerle de ilişkilendiriyor. Bunun "cin, peri veya diğer doğaüstü varlıkların" etkisi olabileceğine inanıyor.

Yakın zamanda 16 yaşındaki gencin boynuna kadar suya batmış haldeki videoları internette hızla yayıldı. Görüntüler sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı ve kullanıcılar İkbal'in durumu hakkında çeşitli görüşler bildirdi.

Özellikle Reddit platformundaki birçok kullanıcı, gençteki belirtilerin eritromelalji adı verilen nadir bir hastalığa benzediğini öne sürdü.

Eritromelalji esas olarak ayakları etkiler ancak vücudun diğer bölgelerinde de görülebilir. Bu durumun en yaygın belirtileri arasında ciltte şiddetli yanma hissi ve kızarıklık yer alır.

Şu anda eritromelaljinin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı uzmanlar, hastalığın genetik faktörlerle ilişkili olabileceğini düşünmektedir. Ancak İkbal'e tam olarak bu teşhisin konulduğu henüz doğrulanmadı.

Gencin sıra dışı kaderi Hindistan'daki büyük Ambani iş imparatorluğunun varisi Anant Ambani'nin de dikkatini çektiği bildiriliyor.

Edinilen bilgilere göre Anant Ambani, 16 yaşındaki İkbal'in tedavi edilmesi ve durumunun belirlenmesi için Mumbai'ye getirilmesini organize etti. Genç, Batı Bengal'den Mumbai'ye 1300 milden fazla mesafeden getirildi.

Şimdi İkbal'in Mumbai'deki bir doktor ekibi tarafından muayene edilmesi bekleniyor. Uzmanlar, onun bilinmeyen durumuna kesin bir teşhis koymaya ve mümkünse etkili bir tedavi yöntemi bulmaya çalışacaklar.