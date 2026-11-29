Rusya'nın Volgograd şehrinde cami yakınında Kur'an-ı Kerim nüshasını yakmasıyla tanınan Nikita Juravel, toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mayıs 2023'te meydana gelen olayın ardından Juravel, 27 Şubat 2024 tarihinde Grozni şehrindeki mahkeme kararıyla 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Daha sonra 25 Kasım 2024 tarihinde Volgograd Bölge Mahkemesi, onu vatana ihanetten suçlu buldu. Mahkeme kendisine 13 yıl 6 ay daha hapis cezası verdi.

Soruşturma bilgilerine göre Juravel, Rus askeri teçhizatını taşıyan trenlerin ve askeri uçakların yer aldığı videoları, ayrıca askeri birimle ilgili araç hareketlerine dair bilgileri Ukrayna güvenlik servisi temsilcisine gönderdi.

Böylece önceki ve yeni cezaların birleştirilmesiyle toplam hapis süresi 14 yıla ulaştı.