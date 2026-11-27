TikTok yıldızı Khaby Lame'in pek bilinmeyen yönü: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olması
Dünyanın en popüler TikTok içerik üreticilerinden biri olan Khaby Lame, sadece sıra dışı videolarıyla değil, aynı zamanda aldığı dini eğitimle de dikkatleri üzerine çekti. Senegal asıllı İtalyan vatandaşı olan 26 yaşındaki fenomenin hayatında Kur'an öğrenimi önemli bir yer tutuyor.
Khaby Lame, 9 Mart 2000 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde doğdu. Bir yaşındayken ailesiyle birlikte İtalya'ya taşındı ve Torino yakınlarındaki Chivasso şehrinde büyüdü.
14 yaşındayken ailesi onu Senegal'deki bir Kur'an kursuna gönderdi. Orada dini eğitim aldı. Bazı kaynaklarda Khaby Lame'in Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemiş bir hafız olduğu da belirtilmektedir.
2020 yılında pandemi nedeniyle fabrikadaki işini kaybettikten sonra TikTok'ta videolar paylaşmaya başladı. Karmaşık hayat durumlarına sessiz, sade ve komik tepkiler verdiği videoları kısa sürede milyonlarca izleyicinin ilgisini çekti.
Bugün Khaby Lame, dünyada en çok takipçisi olan TikTok içerik üreticilerinden biri olarak kabul ediliyor. Hayat hikayesi, internetteki şöhretin ötesinde kişinin kendi değerlerinin ve inancının da önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.
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