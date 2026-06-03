AB'de kripto şirketleri için MiCA geçiş süresi sona eriyor

Avrupa Birliği'nin kripto varlık piyasasını düzenleyen MiCA tüzüğü 1 Temmuz'dan itibaren tam olarak yürürlüğe giriyor. Geçiş döneminin sona ermesiyle, ulusal rejimler kapsamında faaliyet gösteren tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP) ya MiCA lisansı alması ya da AB'deki müşterilere hizmet vermeyi durdurması gerekmektedir. Cointelegraph.com haberine göre.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) yetkilisinin belirttiğine göre, bu tarihten itibaren izni olmayan kuruluşların Birlik topraklarında faaliyet göstermesi yasaklanacaktır. Şirketler lisans kararını beklerken belirsiz bir geçiş statüsüne güvenmemeli, bunun yerine faaliyetlerini sonlandırmalı veya müşteri taşıma planlarını uygulamalıdır.

Fransa'da şu ana kadar 19 kripto sağlayıcı lisans alırken, yaklaşık 25 başvuru daha inceleme aşamasındadır. Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF), izinsiz kripto hizmeti sunmanın cezai sorumluluk doğurduğunu ve iki yıla kadar hapis cezası ile 30.000 EUR para cezasına çarptırılabileceğini belirtmektedir.

Almanya da ulusal mevzuatı kapsamında 30 Haziran'a kadar lisans alma zorunluluğu getirdi. Düzenleyici kurum BaFin, gerekli durumlarda uygun önlemlerin alınacağını bildirdi. Avusturya'da ise eski rejime göre tanınan ayrıcalıklı süre zaten sona ermiş olup, şu anda tüm borsalar lisanslı olarak faaliyet göstermektedir.

Bu kesin son tarih, birçok kripto şirketini faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya zorlayabilir. Bunun, başvuruları hâlâ incelenmekte olan platformları kullanan milyonlarca kullanıcıyı etkilemesi beklenmektedir.