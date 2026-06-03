Ethereum 14 haftalık en düşük seviyeye geriledi: ETH fiyatı 1.800 doları tutabilecek mi?

Çarşamba günü Ether (ETH) fiyatı 1.814 dolara gerileyerek son 14 haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu durum, ETH/USD paritesinin 1.800 dolar civarındaki çok yıllı likidite bölgelerinde tutunup tutunamayacağına dair endişeleri artırdı. Cointelegraph.com haber verdi.

Ethereum'un teknik yapısı, 2.000 ve 2.200 dolarlık destek seviyelerini kaybettikten sonra belirgin şekilde zayıfladı. Günlük grafikte tüm temel hareketli ortalamalar tam olarak bu bölgede yer alıyordu. Bitstamp borsasında ETH fiyatı 1.814 dolara düşerken, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 25 seviyesine geriledi. Bu, 6 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviye olup, güçlü satış baskısını ve varlığın aşırı satıldığını gösteriyor.

Ancak bu durum, satıcıların gücünün azaldığını da işaret edebilir. Böyle bir senaryoda, tıpkı Şubat ayında gözlemlenen %39'luk yükseliş gibi, mevcut seviyelerden yukarı yönlü bir tepki yükselişi yaşanması muhtemeldir. Analistlere göre, Ether için olumlu bir trend, ETH/USD paritesinin 1.800 dolarlık kritik destek seviyesinin üzerinde kalmasına bağlı.

Analist Ted Pillows, X sosyal medya platformundaki gönderisinde ETH'nin bugün 1.800 dolar seviyesine neredeyse temas ettiğini belirtti. Sunduğu grafik, fiyatın 1.800 doların altına inmesi halinde 1.700 doların altındaki bölgelerin gündeme geleceğini gösteriyor. Bir diğer analist CrypDoMillions ise 1.800 dolarlık eşiğin kaybedilmesinin ETH fiyatını 1.600 dolara doğru sürükleyebileceğini ekledi.