Ethereum 14 haftalık en düşük seviyeye geriledi: ETH fiyatı 1.800 doları tutabilecek mi?

·72·Ekonomi
Ethereum 14 haftalık en düşük seviyeye geriledi: ETH fiyatı 1.800 doları tutabilecek mi?

Çarşamba günü Ether (ETH) fiyatı 1.814 dolara gerileyerek son 14 haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu durum, ETH/USD paritesinin 1.800 dolar civarındaki çok yıllı likidite bölgelerinde tutunup tutunamayacağına dair endişeleri artırdı. Cointelegraph.com haber verdi.

Ethereum'un teknik yapısı, 2.000 ve 2.200 dolarlık destek seviyelerini kaybettikten sonra belirgin şekilde zayıfladı. Günlük grafikte tüm temel hareketli ortalamalar tam olarak bu bölgede yer alıyordu. Bitstamp borsasında ETH fiyatı 1.814 dolara düşerken, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 25 seviyesine geriledi. Bu, 6 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviye olup, güçlü satış baskısını ve varlığın aşırı satıldığını gösteriyor.

Ancak bu durum, satıcıların gücünün azaldığını da işaret edebilir. Böyle bir senaryoda, tıpkı Şubat ayında gözlemlenen %39'luk yükseliş gibi, mevcut seviyelerden yukarı yönlü bir tepki yükselişi yaşanması muhtemeldir. Analistlere göre, Ether için olumlu bir trend, ETH/USD paritesinin 1.800 dolarlık kritik destek seviyesinin üzerinde kalmasına bağlı.

Analist Ted Pillows, X sosyal medya platformundaki gönderisinde ETH'nin bugün 1.800 dolar seviyesine neredeyse temas ettiğini belirtti. Sunduğu grafik, fiyatın 1.800 doların altına inmesi halinde 1.700 doların altındaki bölgelerin gündeme geleceğini gösteriyor. Bir diğer analist CrypDoMillions ise 1.800 dolarlık eşiğin kaybedilmesinin ETH fiyatını 1.600 dolara doğru sürükleyebileceğini ekledi.

EthereumETHKripto ParaBlockchainYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Worldcoin: Yapay Zeka IPO Dalgasında Gözden Kaçan FırsatBugün, 08:13Mobiuz 351 Milyon Dolara SatıldıBugün, 07:50Coinbase Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılara Ait 3 Milyon Doları DondurduBugün, 06:155 Haziran'da Dolar Kurunda Yükseliş BekleniyorBugün, 05:33
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Ekonomi haberler

21 Mayıs için döviz kurları açıklandı
14 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Hayvancılıkta et fiyatlarının düşmesine dair yeni umutlar doğdu
25 Mayıs için döviz kurları açıklandı
12 Mayıs için dolar kuru açıklandı
Özbekistan'da dolar kuru yükseldi
13 Mayıs için dolar kuru açıklandı
2 Haziran için döviz kurları açıklandı