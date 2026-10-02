Bibisara Assaubayeva, Javohir Sindorov ile ilişkisinin ne zaman başladığına dair ipucu verdi

Kazakistanlı satranç oyuncusu Bibisara Assaubayeva, Özbek büyükusta Javohir Sindorov ile ilişkisinin ne zaman başladığına dair yeni detaylar paylaştı. Bu haber Sports.kz tarafından duyuruldu.

Assaubayeva, Telegram kanalında bir takipçisinin “Javohir ile ne zamandan beri görüşüyorsunuz?” sorusunu yanıtladı. Satranç oyuncusu net bir tarih vermedi ancak ilişkilerinin çoğu kişinin düşündüğünden çok daha önce başladığına işaret etti.

“Bir gün tam zamanını açıklarım. Sadece şunu söyleyebilirim ki, o dönemde reytingi henüz 2700'e ulaşmamıştı” dedi Assaubayeva.

Ayrıca satranç oyuncusu, bazı kişilerin Sindorov ile 2026 baharındaki Adaylar Turnuvası'nda veya sonrasında görüşmeye başladığını düşündüğünü belirtti. Bu tahminlerin doğru olmadığını vurguladı.

Bilgi olarak, Javohir Sindorov, FIDE reytinginde 2700 puan barajını ilk kez 2023 yılının sonunda aştı. 2023 Aralık ayı resmi reyting listesinde puanı 2701 olarak kaydedilmişti.