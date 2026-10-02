Kazak sporcu altın madalyayı ayakkabısı yüzünden kaybetti

Kazak sporcu Yasmina Toksanbayeva, Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinde düzenlenen Asya Oyunları'nda maratonu birinci bitirdi. Ancak yarış sonrası yapılan incelemede, sporcunun ayakkabısının belirlenen standartlara uygun olmadığı tespit edildi.

Sporcunun ayakkabı tabanının, izin verilen 40 milimetrelik sınırın 3,5 milimetre üzerinde olduğu anlaşıldı. Bu nedenle Toksanbayeva'nın derecesi iptal edildi ve altın madalyası elinden alındı.

İlginç bir şekilde, Kazakistan Atletizm Federasyonu'na göre sporcu, yarış öncesinde ayakkabılarını kontrol ettirmişti. O sırada kendisine bu ayakkabılarla yarışmaya katılması için izin verilmişti.

Böylece maratonu ilk sırada tamamlayan sporcunun sonucu, bitiş sonrası yapılan inceleme nedeniyle geçersiz sayıldı.