Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi

·10·Spor
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda tarihi bir şampiyonluk kazanan Özbekistan milli takımı üyelerine verilen rekor düzeydeki ödül parası, dünya satranç elitlerinin ilgi odağı oldu. ABD'nin çok kez şampiyonu ve gezegenimizin en ünlü büyükustalarından biri olan Hikaru Nakamura, Özbek büyükustaların devlet tarafından nasıl ödüllendirildiğine dair açık bir tepki gösterdi. Nakamura, uluslararası ChessBase India yayın organının resmi haberini kendi sayfasında paylaştı.

Bilgide belirtildiğine göre, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kararı uyarınca, altın madalya kazanan milli takımın her bir satranç oyuncusuna 200 bin ABD doları, takımın baş antrenörüne ise 50 bin dolar tutarında tek seferlik bir ödül belirlendi. Amerikalı yıldız bu gönderiyi paylaşırken, şaşkınlık ve kinaye tonuyla «Sözün bittiği yer» şeklinde bir yorum bırakarak fikrini iki gülen emoji ile zenginleştirdi.

«Her satranç oyuncusuna 200 bin dolar, Nakamura'nın şaşkınlığı ve Cumhurbaşkanlığı kararı»: 5 temel gerçek

Özbek şampiyonların ödüllendirilmesi ve Hikaru Nakamura'nın tepkisi üzerine en önemli deliller:

  • Her şampiyona 200.000 dolar: Satranç Olimpiyatı altını kazanan Özbekistan milli takımının her bir üyesi 200 bin ABD doları ile ödüllendirildi;

  • Baş antrenöre 50.000 dolar: Milli takımı tarihi zafere taşıyan hocaya devlet tarafından 50 bin dolarlık ödül tayin edildi;

  • Ödüller devlet başkanının kararı ile onaylandı: Ödemeler Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın özel kararı uyarınca resmileştirildi;

  • Hikaru Nakamura'nın ses getiren gönderisi: Amerikalı ünlü büyükusta ChessBase India'nın haberini paylaşarak, «Sözün bittiği yer» diyerek kısa ve ses getiren bir tepki verdi;

  • Uluslararası satranç camiasının şaşkınlığı: Batı ülkelerinde entelektüel spora bu denli büyük devlet ödülleri verilmediği için Özbekistan'ın deneyimi dünya genelinde hararetle tartışılıyor.

46. Dünya Satranç Olimpiyatı galiplerini ödüllendirme parametreleri sınıflandırması

Özbekistan şampiyonları için belirlenen resmi devlet teşviki ve uluslararası tepki göstergeleri:

Analiz kriterleri ve yönelimler

Belirlenen resmi ödül ve gerçekler

Uluslararası satranç camiasının tepkisi

Her satranç oyuncusunun payı

200.000 ABD doları (tek seferlik ödeme)

Batılı ve Asyalı büyükustalar için imrenilecek rekor miktar

Takım baş antrenörü ödülü

50.000 ABD doları

Antrenörlük emeğini yüksek değerlendirmenin örnek modeli

Hukuki dayanağı ve kaynağı

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararı

Devletin milli satranç gelişimine gösterdiği en üst düzey ilgi

Hikaru Nakamura'nın yorumu

«Sözün bittiği yer» (gülen emojilerle)

Amerika ve Avrupa sistemindeki mütevazı ödüllere karşı açık kinaye

Medya kapsamı ve yayılımı

ChessBase India ve dünyanın önde gelen satranç yayınları

Küresel ölçekte devlet tarafından sporculara verilen en büyük motivasyon

Satranç ve sosyal ekspertiz: Neden 200 bin dolarlık ödül dünyayı şaşkına çevirdi?

Uluslararası büyükustaların, spor menajerlerinin ve analistlerin sonuçları:

  • «ABD ve Avrupa'daki sistemden kökten farklı»: ABD veya Avrupa Birliği ülkelerinde satranç Olimpiyatı'nda şampiyon olan sporculara genellikle devlet bütçesinden doğrudan bu kadar büyük ödüller ayrılmaz; sporcular sadece özel sponsorlardan veya turnuva fonlarından küçük paylar alır; bu nedenle Nakamura'nın tepkisinin arkasında sadece şaşkınlık değil, kendi ülkesindeki zayıf teşvik sistemine karşı bir memnuniyetsizlik ve kinaye yatmaktadır;

  • Genç yetenekler için finansal bağımsızlık: Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yakubboyev ve Javohir Sindarov gibi genç yıldızlar için 200 bin dolarlık meblağ, onlara en güçlü yabancı sekundantları tutma, süper bilgisayarlar satın alma ve FIDE dünya tacı için tam teşekküllü hazırlık yapma imkanı açmaktadır;

  • Devlet yatırımının yüksek verimi: Özbekistan'ın kendi satranç oyuncularına bu düzeyde değer vermesi sadece milli gurur meselesi değil, aynı zamanda ülkenin entelektüel potansiyelini uluslararası arenada sergilemeye hizmet eden en etkili uzun vadeli stratejik yatırım olarak kabul edilmektedir.

Sizce, Dünya Satranç Olimpiyatı'nda altın madalya kazanan yurttaşlarımıza 200 bin dolarlık ödül verilmesi, gelecekte kişisel Dünya Şampiyonluğu'nu (FIDE tacı) kazanmaları için güçlü bir motivasyon sağlayabilir mi? Nakamura'nın «Sözün bittiği yer» şeklindeki kinayeli tepkisine siz nasıl bir yanıt verirdiniz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek satrancının bu yüksek takdirinin analizini tüm hayranlarla paylaşın!

Özbekistan Satranç Milli Takımı46. Dünya Satranç OlimpiyatıHikaru NakamuraChessBase IndiaSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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