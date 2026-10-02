Çevrimiçi veri depolamaya yönelik Laytr uygulaması tanıtıldı

Mozilla'nın popüler Pocket hizmetinin kapatılmasının ardından, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla bir dizi alternatif uygulama ortaya çıktı. Bunlardan biri olan Laytr adlı yeni uygulama, internetteki sadece metin tabanlı makaleleri değil, her türlü içeriği kaydetme imkanı sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch yayınına göre, bu uygulama web sayfalarını, tarifleri, ekran görüntülerini, videoları, PDF dosyalarını, yer imlerini ve hatta tarayıcı kısayollarını daha sonra incelemek üzere saklamanıza olanak tanır. Program, dosya türlerini otomatik olarak sınıflandırarak bunları “cases” (vakalar) adı verilen özel koleksiyonlarda gruplandırmaya yardımcı olur.

Gizlilik ve cihazlar arası senkronizasyon

Laytr uygulamasının en temel özelliklerinden biri, tamamen gizlilik odaklı olmasıdır. Kaydedilen tüm veriler, yalnızca kullanıcının kendi cihazında saklanan kişisel bir arşive dönüşür. Bu, uygulamayı kullanmak için özel bir hesap açmanın gerekmediği ve geliştiricilerin bile kaydettiğiniz verileri göremediği anlamına gelir.

Buna rağmen veriler, Apple'ın iCloud hizmeti aracılığıyla senkronize edildiği için iPhone, iPad ve Mac gibi birden fazla cihaz arasında kolayca paylaşılabilir. Uygulamayı geliştiren Kanadalı bağımsız yazılımcı Mostafa Talaat, sunucu kullanmama kararının bilinçli bir tercih olduğunu, çünkü kullanıcının ne sakladığının onun özel hayatıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

İşlevsel özellikler ve fiyat politikası

Projenin kurucusu, Pocket hizmetinin eski kullanıcılarının zorluk yaşamaması için uygulamaya eski verileri içe aktarma imkanı da ekledi. Ayrıca programda, belirli bir tarih belirleyerek kaydedilen içerik hakkında hatırlatma alma özelliği de bulunuyor. Ancak gizliliği ön planda tuttuğu için uygulama, AI kullanarak metin özetleme veya tanımlama gibi işlemleri gerçekleştirmiyor.

Laytr uygulamasını denemek ücretsiz olup, 30 adede kadar veri kaydetme sınırı bulunmaktadır. Tüm özelliklerden yararlanmak için Premium abonelik ücreti aylık 1,99 dolar, yıllık 14,99 dolar veya ömür boyu kullanım için 39,99 dolardır. Abonelik süresi sona erse bile kullanıcı arşivini kaybetmez; ayrıca dilediği zaman tüm verilerini Markdown ve HTML formatında bir ZIP arşivi olarak dışa aktarabilir.