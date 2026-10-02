Cambul'da tren 70 koyunu ezdi: sahibi cezalandırıldı

Kazakistan'ın Cambul bölgesinde bir koyun sürüsünün demir yoluna çıkması sonucu üzücü bir olay meydana geldi. Yük treni seyir halindeyken 70 baş hayvanı ezdi. Olay sonucunda koyunlar telef olurken, hayvanların sahibi yasal çerçevede cezalandırıldı. Bu konuda “Nur.kz” haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, olayla ilgili olarak hayvan sahibine karşı idari tutanak tutuldu. Taraz şehrinde ikamet eden 66 yaşındaki vatandaşa, demir yolu koruma alanında hayvan otlatma kurallarını ihlal ettiği suçlaması yöneltildi.

Resmi verilere göre, hayvanların demir yolu bölgesine kontrolsüz bir şekilde çıkması Kazakistan'da tren seferleri için ciddi sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

Belirtildiğine göre, yılın başından bu yana Ulaştırma Polis Departmanı tarafından trenlerin 1.166 kez acil duruşu kaydedildi. Bunların 881'i, yani büyük bir kısmı evcil hayvanların demir yolu raylarına çıkmasıyla ilgili olmuştur.

Bu bağlamda ulaştırma polisi, evcil hayvan sahiplerini demir yolları yakınında hayvanlarını başıboş bırakmamaya çağırdı. Kurum, vatandaşlardan belirlenen güvenlik kurallarına kesinlikle uymalarını talep ediyor.

Ulaştırma polisinin vurguladığı gibi, hayvanların güvenliğinden öncelikle sahipleri sorumludur. Hayvanların demir yoluna kontrolsüz çıkması, sadece hayvanların telef olmasına değil, aynı zamanda tren seferlerinde kaza riskine ve maddi zarara da yol açabilir.

Ayrıca, bu tür durumlar trendeki yolcuların ve demir yolu çalışanlarının hayatı ile sağlığı için de tehlike oluşturabilir. Bu nedenle hayvan sahiplerinin, demir yoluna yakın bölgelerde hayvanlarını gözetimsiz bırakmamaları önemlidir.