61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi

·5·Dünya
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi

ABD'nin Chicago şehrinde 61 yaşındaki Kristine Casey, kızı Sara Connell'ın çocuğunu taşıyıcı anne olarak dünyaya getirdi. Bu haber ABC News tarafından duyuruldu.

Sara ve eşi Bill, uzun süre çocuk sahibi olmaya çalışmış ancak hamilelikle ilgili birçok zorlukla karşılaşmışlardı. Bunun üzerine tüp bebek (IVF) yöntemini kullanmaya karar verdiler.

Embriyo, Sara'nın yumurtası ve eşi Bill'in spermi ile oluşturuldu. Bu nedenle doğan çocuk biyolojik olarak Sara ve Bill'in çocuğudur. Embriyo daha sonra Sara'nın annesi Kristine Casey'nin rahmine transfer edildi.

O dönemde Kristine, menopoza yaklaşık 10 yıl önce girmişti. Buna rağmen doktorlar onu hamileliğe hazırlamak için hormonal tedavi uyguladı. Tüp bebek tedavisinin ikinci denemesinden sonra hamile kaldı.

Kristine hamileliği tam vaktine kadar taşıdı ve Chicago'daki Prentice Women's Hospital'da sezaryen ile Finnean adındaki torununu dünyaya getirdi. Doğum sırasında 61 yaşındaydı.

Böylece Kristine, kızının çocuğunu kendisi dünyaya getirmiş olsa da, Finnean'ın biyolojik annesi Sara, biyolojik babası ise eşi Bill'dir.

Bu olay o dönemde büyük ilgi uyandırdı. Kristine için ise bu, kızının çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olmanın özel bir yoluydu.

Kristine CaseySara ConnellFinneanPrentice Women's HospitalTaşıyıcı Annelik
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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