Hapishanede mahkumlar için lüks odalar bulundu

Endonezya'da, sıradan hücrelerden tamamen farklı, mahkumlar için özel olarak donatılmış lüks odalar tespit edildi. Olayın ardından cezaevinin beş üst düzey yetkilisi görevden uzaklaştırıldı.

Olayın, Cakarta yakınlarındaki Bogor şehrinde bulunan Cibinong Hapishanesi'nde gerçekleştiği öğrenildi. Ülke Ombudsmanı temsilcilerinin 23 Eylül'de gerçekleştirdiği ani denetim sırasında, sıradan hücrelerden ayrı konumlanmış 10'dan fazla yaşam alanı tespit edildi.

Denetçiler, bu odalarda normal hapishane koşullarına uymayan konforlarla karşılaştı. Odalarda büyük yataklar, klimalar, televizyonlar, kanepeler, buzdolapları ve yemek için özel alanlar bulunuyordu.

En dikkat çekici husus ise tesiste bir spor salonu ve golf simülatörünün de inşa ediliyor olduğunun ortaya çıkmasıydı. Denetim sırasında bazı mahkumların bu odalarda olduğu belirlendi.

Endonezya Göç ve Ceza İnfaz Bakanlığı Başmüfettişi Rudi Setiawan, konuyla ilgili onlarca mahkum ve cezaevi çalışanının sorgulandığını belirtti. Soruşturma sonucunda, Cibinong Hapishanesi müdürü de dahil olmak üzere beş yönetici görevden alındı.

4 hektarlık bir alana yayılan hapishanede yolsuzluk ve diğer ağır suçlardan hüküm giymiş mahkumlar da bulunuyor. Lüks odaları tam olarak hangi mahkumların kullandığı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Denetçilere göre, söz konusu binalar başlangıçta cezaevi personeli için lojman olarak inşa edilmişti. Şimdi bu yerlerin izinsiz olarak mahkumlar için konuta dönüştürülüp dönüştürülmediği ve bu ayrıcalıklar karşılığında rüşvet alınıp alınmadığı araştırılıyor.