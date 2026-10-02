Viktor Gyokeres ve Graham Potter şakası sosyal medyada yayıldı

İsveç milli takımının basın toplantısı beklenmedik ve eğlenceli bir ana sahne oldu. Takım teknik direktörü Graham Potter, Manchester City'nin finansal suçlamalarına yaptığı keskin şakayla salondakileri güldürdü. Toplantı sırasında Arsenal forveti Viktor Gyokeres'in hocasının bu sözleri karşısında kendini tutamadığı anlar kameralara yansıdı ve internette hızla viral oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

ixbt.com ve diğer yabancı medya kuruluşlarına göre, milli takım kampında yaşanan bu beklenmedik durum toplantının ana gündem maddesi haline geldi. İsveç milli takım kadrosunu etkisi altına alan bilinmeyen bir virüs ve hastalık salgını nedeniyle birçok kilit oyuncu kadrodan çıkarılmıştı. Teknik direktör, bu eksiklikleri açıklarken İngiliz futbolunun en çok tartışılan konusuna değinmeyi tercih etti.

Teknik direktörün beklenmedik şakası ve Gyokeres'in tepkisi

Durumu açıklayan Graham Potter, yaşanan sorunları İngiliz futbolunda hararetle tartışılan hukuki süreçlerle mizahi bir dille kıyasladı. İsviçreli teknik adam, yaptığı iğneleyici şakayla salondakileri bir anlığına şaşkına çevirirken gülüşmelere de neden oldu.

"Bir enfeksiyon veya virüsle karşı karşıyayız. İdeal bir durum değil ama bunlar yaşanabiliyor. Bu yüzden harika performans gösteren yeni oyuncuları kadroya dahil ettik. Eksik oyuncu sayısına gelince, sanırım Manchester City'nin suçlama sayısına yakın bir rakama ulaştım," dedi Graham Potter basın toplantısında.

Salondaki atmosfer bir anda değişti ve gazeteciler arasında gülüşmelerle karışık şaşkınlıklar yaşandı. Kameralar hemen teknik direktörün yanında oturan forvet Viktor Gyokeres'e çevrildi. Arsenal forveti, profesyonel etik ile kahkaha arasında kalarak ciddi görünmeye çalışsa da, sosyal medyada yayılan videolarda gülümsemesine engel olamadığı açıkça görülüyordu.

Viktor Gyokeres'in milli takımdaki üretken performansı

Bu komik duruma sebep olan Graham Potter, şakasının yarattığı tartışmalı havayı fark ederek gazetecilere dönüp şakayla karışık "Bunu konuşmak için henüz erken değil mi?" diye sordu. Bu anlar kısa sürede internet kullanıcıları arasında popüler oldu ve Manchester kulübü etrafındaki hararetli tartışmaların gölgesinde taraftarların ilgisini çekti.

Yine de basın toplantısındaki bu ilginç epizot, Viktor Gyokeres'in yeşil sahadaki odaklanmasını bozmadı. 28 yaşındaki forvet, bu milli ara döneminde İsveç milli takımı formasıyla UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı iki maçta iki gol atmayı başardı.

Hatırlatmak gerekirse, oyuncunun sezon başında Arsenal'deki durumu oldukça zordu. Mikel Arteta yönetimindeki takımda ilk 11 rekabeti oldukça çetin geçiyor. Buna rağmen, milli takımdaki üretken performansı, Londra kulübünün hücum hattında ne kadar önemli bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.