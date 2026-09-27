Balenciaga'nın 450 dolarlık ayakkabısı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı

Ünlü moda evi Balenciaga'nın 450 dolarlık yeni ayakkabısı sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açtı. Kendine has ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken modelin fotoğrafları çeşitli platformlarda hızla yayıldı.

Yeni modelin alışılagelmiş ayakkabılardan farklı görünümü kullanıcıların ilgisini çekti. Fotoğrafların yayılmasının ardından bazıları tasarımını ilginç ve sıra dışı olarak değerlendirdi.

450 dolarlık fiyat etiketi ise model etrafındaki temel tartışma konularından biri haline geldi.

Sosyal medya kullanıcıları ayakkabının dış görünüşünün yanı sıra fiyatını da tartışıyor. Kimileri böyle sıra dışı bir tasarım için yüksek fiyatı moda dünyasında normal bir durum olarak kabul ederken, bazıları 450 doları bir ayakkabı için çok yüksek bir meblağ olarak görüyor.

Balenciaga'nın yeni modeli kısa sürede moda tutkunlarının ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Şimdilik ayakkabıyla ilgili en büyük soru, tasarımından ziyade 450 dolarlık fiyatı etrafında dönüyor.