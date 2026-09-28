Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti

·2·Teknoloji
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının bugünkü fiyatları açıklandı. Cihazlar, eSIM+eSIM ve SIM+eSIM versiyonlarında farklı depolama kapasiteleri ve renk seçenekleriyle satılıyor.

eSIM+eSIM versiyonları:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.599 dolar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 dolar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1.989 dolar

• Silver — 1.989 dolar

• Glacier — 1.989 dolar

• Burgundy — 1.989 dolar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2.199 dolar

• Silver — 2.179 dolar

• Glacier — 2.149 dolar

• Burgundy — 2.249 dolar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.899 dolar.

SIM+eSIM versiyonları:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.649 dolar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 dolar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 2.009 dolar

• Black — 2.049 dolar

• Silver — 2.039 dolar

• Burgundy — 2.119 dolar

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.249 dolar.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.949 dolar.

Belirtildiği üzere, akıllı telefonların fiyatları her gün değişebilmektedir.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxeSIMSIM+eSIMÖzbekistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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