Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının bugünkü fiyatları açıklandı. Cihazlar, eSIM+eSIM ve SIM+eSIM versiyonlarında farklı depolama kapasiteleri ve renk seçenekleriyle satılıyor.
eSIM+eSIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.599 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1.989 dolar
• Silver — 1.989 dolar
• Glacier — 1.989 dolar
• Burgundy — 1.989 dolar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2.199 dolar
• Silver — 2.179 dolar
• Glacier — 2.149 dolar
• Burgundy — 2.249 dolar
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.899 dolar.
SIM+eSIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.649 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 2.009 dolar
• Black — 2.049 dolar
• Silver — 2.039 dolar
• Burgundy — 2.119 dolar
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.249 dolar.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.949 dolar.
Belirtildiği üzere, akıllı telefonların fiyatları her gün değişebilmektedir.
Yorumlar 0
…