Javohir Sindorov, FIDE ödülünün ilk sahibi oldu

Semerkant'ta 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın sona ermesiyle Özbek satrancı için bir başka sevindirici haber daha duyuruldu. Özbek büyükusta Javohir Sindorov, FIDE Excellence Awards tarihindeki ilk «En İyi Erkek Satranç Oyuncusu» ödülünü kazandı.

Bu ödülün kendisi de özel bir öneme sahip. Çünkü FIDE Excellence Awards 2026 yılında ilk kez düzenlenmiş olup, ilk kazananları tam da Semerkant'ta ödüllendirildi. Ödül, Eylül 2024'ten Ağustos 2026'ya kadar olan Olimpiyat döngüsündeki en iyi sonuçları onurlandırıyor.

Sindorov tarihi listede birinci oldu

«En İyi Erkek Satranç Oyuncusu» kategorisinde Javohir Sindorov ile birlikte dünya satrancının önde gelen temsilcileri — Nodirbek Abdusattorov, Fabiano Caruana, Magnus Carlsen, Arjun Erigaisi, Gukesh Dommaraju ve diğer büyükustalar da aday gösterilmişti.

Sonuçta zafer Özbek temsilciye nasip oldu.

Böylece Sindorov, FIDE Excellence Awards tarihinde «En İyi Erkek Satranç Oyuncusu» kategorisinin ilk kazananı olarak satranç tarihine geçti.

Semerkant'taki Olimpiyat — büyük bir satranç şöleni

46. Dünya Satranç Olimpiyatı 10-27 Eylül tarihleri arasında Semerkant'ta düzenlendi. Kapanış töreninde Olimpiyat bayrağı 2028 turnuvasının ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim edildi ve böylece Semerkant'taki tarihi turnuva resmen noktalandı.

Tam da bu turnuva kapsamında FIDE Excellence Awards'ın ilk ödül töreni de gerçekleştirildi.

Özbek satrancı için ise bu iki kat önemli bir olay oldu: Semerkant dünya satrancına ev sahipliği yaptı, Javohir Sindorov ise bu tarihi törende ilk «En İyi Erkek Satranç Oyuncusu» ödülünü kazandı.

Böylece Javohir Sindorov, sadece Özbekistan'ın değil, yeni kurulan FIDE Excellence Awards tarihinin de ilk kazananları arasına adını yazdırdı.