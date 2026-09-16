Gerard Piqué, Javokhir Sindarov ve Bibisara Assaubayeva'nın takımını tebrik etti

Eski Barcelona oyuncusu, İspanya milli takımıyla 2010 Dünya Kupası şampiyonu ve dört kez Şampiyonlar Ligi galibi Gerard Piqué, Global Chess League 2026 turnuvasında üçüncü olan "Fyers American Gambits" takımını tebrik etti. Bunu Instagram hesabından duyurdu.

Piqué, "Selam çocuklar. Sizi tebrik etmek istedim. Üçüncü olduk ve bence harika bir iş çıkardınız. Zafere çok yaklaştık. Ne olursa olsun sizinle gurur duyuyorum. Gelecekte mutlaka kazanacağımızdan eminim. American Gambits, ileri!" dedi.

Bengaluru'da düzenlenen Tech Mahindra Global Chess League 2026 takım turnuvasında "Fyers American Gambits" kadrosunda Özbek büyükusta Javokhir Sindarov ve Kazak satranççı Bibisara Assaubayeva da yer aldı. Takım turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Üçüncülük için oynanan iki maçlık seride "Fyers American Gambits", "CheQ Mumba Masters"ı her iki karşılaşmada da mağlup etti. İlk maç 3,5:2,5, ikincisi ise 4:2 skorla bitti. Sonuç olarak takım toplamda 7,5:4,5'lik skorla üçüncü oldu.

Turnuva boyunca Sindarov, birçok güçlü rakibe karşı başarılı bir performans sergiledi. Bibisara Assaubayeva da takımın başarısına katkıda bulundu.

Bilgi olarak, Gerard Piqué 18 Ağustos 2026 tarihinde resmen "Fyers American Gambits" takımının stratejik hissedarı oldu. Takımın üçüncü Global Chess League sezonunda Javokhir Sindarov, Bibisara Assaubayeva ve diğer güçlü satranççılarla birlikte yer aldığı projeye yatırımcı olarak katıldı.