Rasmus Højlund, Portekiz'e attığı golden sonra neden Ronaldo tarzı gol sevinci yaptığını açıkladı

·5·Spor
Rasmus Højlund, Portekiz'e attığı golden sonra neden Ronaldo tarzı gol sevinci yaptığını açıkladı

Uluslar Ligi kapsamında oynanan Danimarka - Portekiz karşılaşmasının ardından Danimarkalı forvet Rasmus Højlund, Cristiano Ronaldo tarzındaki gol sevincine açıklık getirdi.

Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan Uluslar Ligi 3. hafta mücadelesinde konuk ekip 4-2'lik skorla galip geldi. Bu karşılaşmada attığı golü, bir gün önce milli takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo tarzında kutlayan Rasmus Højlund, bu hareketinin gerçek nedenini açıkladı.

«O benim en büyük idolüm»

Genç forvet, Portekizli yıldıza karşı hiçbir kötü niyet beslemediğini, aksine bunu bir saygı göstergesi olarak yaptığını vurguladı:

«Bu sadece dünkü olaydan sonra muhtemelen milli takım kariyerini noktalayan birine saygı duruşuydu. Olay tamamen bundan ibaret. Bunun saygısızlıkla hiçbir ilgisi yok. O benim en büyük idolüm» ifadelerini kullandı. A Bola gazetesi.

Son düdük sonrası yaşanan gerginlik

Sahadaki sert mücadele son düdükten sonra da devam etti. Gelen bilgilere göre maçın ardından Rasmus Højlund, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus'u itti ve stadyumda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Rasmus HøjlundCristiano RonaldoUEFA Uluslar LigiParken StadyumuFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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