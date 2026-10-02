Gary Neville'den uyarı: Manchester City sahiplerinin geleceği tehlikede

·3·Spor
Gary Neville'den uyarı: Manchester City sahiplerinin geleceği tehlikede

İngiltere Premier League'in önde gelen kulüplerinden Manchester City, bağımsız bir komisyonun aldığı kritik karar sonrası ciddi bir kriz ve potansiyel bir mülkiyet değişikliği ihtimaliyle karşı karşıya. Sky Sports'un haberine göre, ünlü yorumcu ve eski futbolcu Gary Neville, kulübün finansal ihlallerden suçlu bulunması durumunda mevcut yönetimin görevde kalmasının çok zor olacağını belirtti. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Bağımsız bir panel tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda, Manchester City'nin dokuz yıl boyunca büyük ölçekli finansal kuralları ihlal ettiği tespit edildi. Yüz milyonlarca sterlinlik ihlallerden bahsedilmesi nedeniyle, bu durumun İngiliz futbolunun itibarına ve Premier League'in adil rekabet ortamına ciddi zarar verdiği vurgulanıyor.

Finansal usulsüzlükler ve şüpheli sponsorluk anlaşmaları

Soruşturmanın merkezinde, kulübün sahte sponsorluk anlaşmaları yoluyla gelirlerini yapay olarak şişirdiği iddiaları yer alıyor. Söz konusu anlaşmaların toplam değerinin 900 milyon sterlini aştığı ifade ediliyor.

Gary Neville, bu ölçekteki ihlallerden sonra sadece basit bir para cezasıyla kurtulmanın kesinlikle yeterli olmadığını savunuyor. Neville'e göre, kulüp sahipleri ülkedeki 'yönetici ve mülk sahibi' test kriterlerini karşılayamayabilir.

Yönetim ve kupaların geleceği

Neville'e göre futbol kulüpleri sadece birer ticari proje değil, aynı zamanda toplum ve şehir halkı için korunması gereken önemli değerlerdir. Bu nedenle sahipler, belirlenen kural ve yasalara sıkı sıkıya uymak zorundadır.

Pep Guardiola döneminde ve öncesinde kazanılan kupaların meşruiyeti de şu anda büyük bir soru işareti altında. Temyiz sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde, kulübün son yıllardaki tüm başarılarının kalıcı bir şüpheyle anılacağı öngörülüyor.

Manchester CityGary NevillePremier LeaguePep GuardiolaTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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